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Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators

Появление материнских плат Intel и AMD нового поколения вызвало волну замены потребительских ПК, а также растущий спрос на высокоэффективные твердотельные накопители PCIe 4.0. Также принимая во внимание требования к тепловыделению твердотельных накопителей для PS5, компания Adata Technology Co., Ltd., бренд продуктов памяти, выпустила Legend 960 MAX. Твердотельный накопитель Legend 960 MAX обеспечивает непрерывную скорость чтения/записи до 7400/6800 МБ в секунду. Его трехмерная конструкция ребер радиатора может снизить температуру твердотельных накопителей, установленных в консолях PS5, на 40%. Legend 960 MAX и Legend 960 относятся к одной серии твердотельных накопителей, а предыдущая модель Legend 960 может быть установлена в легкие ноутбуки, сертифицированные Intel Evo. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Legend 960 MAX использует интерфейс передачи PCIe 4.0, соответствующий стандартам NVMe 1.4. SSD обладает возможностями чтения/записи со скоростью 7400/6800 МБ в секунду. При выполнении множества ресурсоемких операций Legend 960 MAX обеспечивает произвольную скорость чтения/записи 750 000/630 000 IOPS, повышая эффективность многозадачности и обеспечивая исключительную производительность на новейших платформах Intel или AMD. Эффект тепловой конвекции, создаваемый 3D-профилем ребер радиатора, обеспечивает увеличение эффективности охлаждения на 40% и является оптимальным решением для очень сложных задач проектирования, таких как 3D-анимация, разработка игр и визуальная виртуализация.

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Legend 960 MAX

Помимо творческих проектов, Legend 960 MAX также подходит для игровых ПК. Используя интерфейс PCIe Gen4 x4, Legend 960 MAX обеспечивает скорость чтения/записи более 7 ГБ/с, а его емкость 4 ТБ полностью соответствует требованиям расширения SSD для PS5. Кроме того, корпус из алюминиевого сплава обеспечивает дополнительную площадь поверхности для улучшенного на 40% рассеивания тепла.

Legend 960 MAX обеспечивает преимущества загрузки системы и буферизации данных с помощью алгоритма кэш-памяти SLC и буферизации кэш-памяти DRAM. Вся линейка продуктов SSD оснащена механизмом кода проверки четности с низкой плотностью (LDPC) и высокоуровневой 256-битной технологией шифрования AES для обеспечения точной и безопасной передачи данных и защиты интеллектуальной собственности от легкого перехвата. Пятилетняя гарантия предоставляется по всему миру.

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Adata Technology является производителем памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, твердотельные накопители, портативные жесткие диски, USB-накопители, карты памяти и игровые продукты. Adata также предлагает промышленные и коммерческие электромобили и роботов AI AMR.

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