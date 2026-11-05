Россияне экономят на смартфонах и тратят миллиарды на дорогущие импортные телевизоры. Продажи быстро растут

В России ощутимо выросли продажи телевизоров – в 2026 г. на них потратили на 8 млрд руб. больше, чем в 2025 г. Предпочтение отдают китайским брендам. Активнее всего скупают недорогие модели и в то же время самые топовые, несмотря на их высокую стоимость. При этом по всей стране обрушились продажи новых смартфонов и ноутбуков – на них у россиян денег нет.

Главный элемент интерьера

Жители России очень сильно увеличили траты на телевизоры. С января по сентябрь 2026 г. они купили в общей сложности в пределах 5,1 млн ТВ, включая обычные и смарт-модели, потратив на них 149 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Для сравнения, годом ранее за тот же период в России было приобретено 4,7 млн телевизоров, то есть на 8,7% меньше. В деньгах объем рынка составил 141 млрд руб., то есть за год он вырос на 5,7%.

В то же время в России обрушились продажи новых смартфонов и ноутбуков – последние, к примеру, в 2026 г. покупают на 19% хуже, чем в 2025 г.

Главной отличительной чертой рынка ТВ в России стала его полярность. Россиян в 2026 г. почти не интересовали модели среднего ценового сегмента – они с большой охотой скупали самые дешевые модели и с не меньшей активностью тратили деньги на самые топовые устройства.

Средняя стоимость телевизора в России в январе-сентябре 2026 г. почти не изменилась на фоне аналогичного периода 2025 г. Как и раньше, она составляет приблизительно 30 тыс. руб.

cottonbro studio / Pexels Телевизор - желанное приобретение для многих россиян

Однако если рассматривать только III квартал 2026 г. (1 июля – 30 сентября), то здесь наблюдается заметное увеличение средней цены телевизора в стране. Год к году она увеличилась сразу на 14,3%, достигнув отметки 31,1 тыс. руб.

Никакого импортозамещения

В 2026 г. импортозамещения рынка телевизоров в России по-прежнему не случилось. Весь топ-3 наиболее востребованных в России брендов состоит из китайских производителей, согласно статистике аналитической компании ICMR, ранее известной как «ГФК-Русь».

ICMR не раскрывает размеры долей лидеров рынка. Известно лишь, что наиболее востребованными у россиян в первые девять месяцев 2026 г. оказались телевизоры китайских компаний TCL, Xiaomi и Hisense, а не российские ТВ марок Sber и «Яндекс».

В то же время известно, как и кем российский рынок телевизоров был поделен в первой половине 2026 г. Лидером была TCL с долей 15,4%, за ней шла Hisense с 12,5%, на третьей строчке была корейская Samsung с 10,7%, а замыкали топ-5 компании Haier и Xiaomi, доли которых составили на тот период 10,1% и 9,6% соответственно.

Из крайности в крайность

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не смогли внятно объяснить внезапную полярность ТВ-рынка России и незаинтересованность россиян в моделях среднего ценового диапазона. В частности, глава департамента «Кино и звук» компании «М.Видео» Иван Баратынский увязал это с тем, что телевизор как был, так и продолжает оставаться «одной из ключевых покупок для дома».

В «Ситилинке» сообщили изданию, что в 2026 г. россияне отдавали предпочтение моделям с большими экранами и высокой частотой обновления. В компании утверждают, что такие ТВ покупают, в числе прочего, для подключения игровых консолей. Меж тем, подобные модели действительно присутствуют как в топовом сегменте, так и в бюджетном.

Новых почти нет, но старые спасают

Основная масса покупателей новых телевизоров в России – граждане, у которых уже есть как минимум один телевизор, сообщил «Ведомостям» руководитель проектов практики «Потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов. По его словам, именно они формируют часть спроса, тогда как те, кто покупают себе первый телевизор – в меньшинстве.

Как отметила директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина, у россиян также сложилось четкое разделение по ценовому сегменту и брендам. В частности, в топовом сегменте лидируют южно-корейские компании LG и Samsung, присутствовавшие на российском ТВ-рынке, но в марте 2022 г. бежавшие из страны.

Россияне расставили приоритеты

При принятии решения, на какую новую электронику потратить деньги в первую очередь, россияне выбирают именно телевизоры. Если их продажи по всей стране выросли, то продажи, к примеру, новых ноутбуков, напротив, сильно просели.

Как сообщал CNews, в 2026 г. россияне купили на 19% новых ноутбуков, чем годом ранее. Причин тому много, но основные из них – это высокие цены и скудный ассортимент, вызванный сокращением брендов, доступных для параллельного импорта. Страна переходит на подержанные и даже восстановленные модели, а также старается как можно дольше пользоваться уже приобретенными мобильными ПК.

Схожая ситуация в стране и со смартфонами. В первой половине 2026 г. упали на 7-10%, а их средняя цена выросла на 2-4%. Ситуацию не спасают даже любимые многими iPhone – их отгрузка сократилась на 7% во II квартале 2026 г. Россияне начали дольше пользоваться имеющимися у них смартфонами и больше не спешат в магазин за новинками.