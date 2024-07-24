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Legend 970 Pro – новый SSD от Adata

Adata Technology Co. Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, выпустила твердотельный накопитель Adata Legend 970 Pro PCIe Gen5. Как и его предшественник, Legend 970 Pro оснащен компактным радиатором с активным охлаждением, который снижает температуру привода на феноменальные 20% по сравнению с пассивным охлаждением. Однако Legend 970 Pro выводит его на новый уровень, став твердотельным накопителем PCIe Gen5, питающим микровентилятор напрямую через слот M.2. Этот твердотельный накопитель обеспечивает скорости чтения/записи до 14 000/11 000 МБ/с и доступен в объемах до 4 ТБ. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Благодаря дополнительному активному охлаждению Legend 970 Pro может стабильно работать в течение длительного времени на максимальных скоростях без троттлинга.

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Adata
Legend 970 Pro – новый SSD от Adata

В Legend 970 Pro используется двухслойный алюминиевый радиатор со встроенными воздуховодами для отвода горячего и холодного воздуха, а встроенный микровентилятор ускоряет отвод тепла. Эта архитектура активного охлаждения обеспечивает компактность, возможность установки в ограниченном пространстве и позволяет использовать Legend 970 Pro в системах, где невозможны громоздкие радиаторы большого размера.

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Legend 970 Pro оснащен интерфейсом передачи PCIe Gen5 x4 последнего поколения, который соответствует стандарту NVMe 2.0 и обеспечивает скорости последовательного чтения/записи 14 000/11 000 МБ/с. Он полностью обратно совместим с платформами PCIe 4.0 и 3.0. Legend 970 Pro также оснащен кэшем SLC и кэш-буфером DRAM, что обеспечивает уникальные преимущества при загрузке системы и кэшировании данных, а также обеспечивает скорость случайного чтения/записи со скоростью 1800/1300 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

Legend 970 Pro оснащен 232-слойной флэш-памятью 3D NAND и доступен в вариантах емкостью до 4 ТБ. В накопителе используются различные технологии защиты и коррекции ошибок, позволяющие значительно увеличить его TBW (общее количество записанных байт, ресурс) и долговечность. Для обеспечения точности передачи данных и безопасности файлов используются различные механизмы, такие как коррекция ошибок LDPC (код проверки четности низкой плотности), TCG OPAL и другие технологии шифрования высокого уровня. С помощью бесплатного ПО Adata SSD Toolbox можно определять состояние диска. На Adata Legend 970 Pro предоставляется ограниченная пятилетняя гарантия.

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