Rebir, некогда крупный советский производитель электроинструментов, прекращает деятельность из-за потери основных рынков сбыта в России и Белоруссии и невозможности успешно переориентироваться на другие направления. Ведь для предприятия Rebir Россия и Белоруссия были крупнейшими рынками сбыта. В ближайшее время имущество, оборудование и остатки продукции будут выставлены на аукцион. Процесс ликвидации планируется завершить до конца 2026 г.

Крах бизнес-модели

В Латвии закроют завод проработавший 60 лет из-за антироссийских санкций, об этом сообщает Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) со ссылкой на председателя правления компании Rebir Николая Симорева (Nikolai Simorev).

Решение о ликвидации компании Rebir было принято на внеочередном собрании акционеров из-за отсутствия перспектив в сентябре 2026 г. Россия и Белоруссия являлись крупнейшими рынками сбыта для предприятия. Сайт предприятия Rebir был локализован под русскоязычную аудиторию. Попытки же наладить альтернативные каналы экспорта через Турцию и Казахстан не увенчались успехом, отметил Николай Симорев.

«Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить тот рынок, но это очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», - пояснил он.

Rebir расположена в Резекненской специальной экономической зоне. Глава наблюдательного совета территории Эрика Тейрумниека (Erika Teirumnieka) рассказала, что ежегодные проверки регулярно выявляли проблемы у компании: отсутствие мощностей, производства и инженеров для разработки новой продукции.

Magnific - wirestock В Латвии из-за санкций против России и Белоруссии закроют проработавшее 60 лет предприятие по производству электроинструментов

«Предприятие существовало, сколько могло. Но вот санкции против России и Белоруссия поставили точку», - подчеркнула она.



В последнее время предприятие производило электроинструменты в Китае. В Резекне у Rebir оставался лишь небольшой склад и магазин, где продолжали работать чуть больше десяти сотрудников. Несмотря на отсутствие налоговых задолженностей, оборот компании демонстрировал стабильный спад.

Ликвидация предприятия

Ликвидатор компании Янис Спилве (Janis Spilve) сообщил, что у Rebir были сформированы большие запасы. Их распродажа позволяла получать средства, необходимые для удержания на плаву, однако этих денег не хватало на развитие и продолжение хозяйственной деятельности.

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине из Резекненской экономической зоны были исключены пять предприятий. Rebir стала единственной компанией, исключение которой произошло именно из-за санкций.

Уже в ближайшее время имущество, оборудование и остатки продукции будут выставлены на аукцион. Процесс ликвидации планируется завершить до конца 2026 г.

История завода

Завод по производству и разработке электроинструментов в Резекне начал работу в начале 1970 г. и был крупнейшим подобным спецпредприятием в СССР. Согласно справке на сайте компании, история предприятия берет начало еще с середины 1940 г. - от небольших мастерских промышленного комбината металлических изделий.

В 1960 г. в Резекне работал металлообрабатывающий завод, выпускавший тачки, грабли, жестяную посуду и тару. Позже предприятие начало специализироваться на производстве ручных строительных инструментов. В результате было принято решение построить для этих целей отдельный завод.

За годы работы предприятием накоплен опыт производственной и научно-технической кооперации с ведущими производителями электроинструментов в государствах СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии.

Продукция Rebir широко известна и популярна среди потребителей. За долгие годы успешного сотрудничества с продавцами и потребителями на основных рынках сбыта по праву заслужило репутацию надежного партнера, отлично понимающего современные требования рынка, а также оперативно реагирующего на запросы и пожелания потребителей. В Rebir разработали, внедрило и постоянно поддерживает систему управления качеством стандарта ISO 9001:2008 в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания электроинструментов.

Изделия, выпускаемые предприятием, сертифицированы в соответствии с требованиями европейских стандартов качества, а также национальных требований государств, в которых продавалась продукция. Это подтверждается сертификатами соответствия на изделия, протоколами проверок производства и испытаний продукции, на основании которых происходит сертификация продукции на основных рынках сбыта.

Комментарий МИД России

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя РИА «Новости» информацию о прекращении работы Rebir, заявила, что все, кто выбрал европейские ценности, стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, сельское хозяйство, образование и суверенитет.

В августе 2026 г. Латвия попросила Евросоюз выделить дополнительные 7 млрд евро из следующего семилетнего бюджета объединения, чтобы помочь покрыть последствия разрыва связей с Россией.