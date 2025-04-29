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SP Silicon Power SP Endura Silicon Power Endura

SP - Silicon Power - SP Endura - Silicon Power Endura

В состав  линейки Silicon Power Endura входят четыре твердотельных накопителя. Все они используют технологию 3D TLC NAND, которая подразумевает расположение ячеек флеш-памяти в несколько слоев, что позволяет добиться более высокой скорости работы и надежности накопителей. SSD Endura относятся к классу универсальных накопителей, которые обеспечивают оптимальные производительность и надежность хранения данных.


29.04.2025 Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу 7

Публикаций - 1, упоминаний - 7

SP и организации, системы, технологии, персоны:

SP - Silicon Power 19 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 642 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 228 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 333 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2703 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 228 1
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 24 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1404 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 951 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 236 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5007 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1325 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3301 1
NAND flash memory - флеш-память 627 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 593 1
Silicon 486 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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