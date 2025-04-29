Получите все материалы CNews по ключевому слову
SP Silicon Power SP Endura Silicon Power Endura
В состав линейки Silicon Power Endura входят четыре твердотельных накопителя. Все они используют технологию 3D TLC NAND, которая подразумевает расположение ячеек флеш-памяти в несколько слоев, что позволяет добиться более высокой скорости работы и надежности накопителей. SSD Endura относятся к классу универсальных накопителей, которые обеспечивают оптимальные производительность и надежность хранения данных.
|29.04.2025
|Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу 7
SP и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.