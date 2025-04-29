SP - Silicon Power - SP Endura - Silicon Power Endura

В состав линейки Silicon Power Endura входят четыре твердотельных накопителя. Все они используют технологию 3D TLC NAND, которая подразумевает расположение ячеек флеш-памяти в несколько слоев, что позволяет добиться более высокой скорости работы и надежности накопителей. SSD Endura относятся к классу универсальных накопителей, которые обеспечивают оптимальные производительность и надежность хранения данных.