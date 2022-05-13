Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию

Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных аксессуаров, игровых продуктов, электроприводов и промышленных решений, объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. Legend 850 обеспечивает новый уровень производительности для таких задач, как 3D-моделирование и анимация. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Adata Legend 850 предлагает пользователям значительный прирост производительности благодаря скоростям последовательных чтения и записи 5000/4500 МБ в секунду соответственно. Это делает его в три раза быстрее, чем стандартный твердотельный накопитель PCIe Gen3, и в девять раз быстрее, чем твердотельный накопитель SATA. Более того, он поддерживает новейшие платформы Intel и AMD, настольные ПК и ноутбуки, а также имеет обратную совместимость с PCIe 3.0 для дополнительного удобства.

Adata Legend 850

Legend 850 оснащен кэшированием SLC и буфером памяти хоста, что дает преимущества при загрузке системы и кэшировании данных. Он поддерживает произвольные чтение/запись 4K со скоростью до 400K/550K IOPS для более плавной многозадачности. Кроме того, благодаря LDPC (коду проверки четности с низкой плотностью) и 256-битному шифрованию AES пользователи могут быть уверены, что их данные останутся точными и в безопасности. Благодаря поддержке PCIe 4.0 Legend 850 можно установить на консоли PS5 в качестве расширенного хранилища.

В связи с выпуском Legend 850 Adata выпускает ограниченную серию SSD, дизайн которой разработал немецкий графический дизайнер Мистер Фред. Уникальный в своем роде модуль с красочным узором будет выпущен ограниченным тиражом в 520 единиц и поступит в продажу в июне 2022 г. В твердотельных накопителях Legend 850 используются высококачественные чипы, способные выдержать испытание временем и нагрузкой. Они проходят строгий процесс проверки и тестирования для обеспечения надежности. На Legend 850 также предоставляется пятилетняя гарантия.

Ранее этой весной Adata также выпустила твердотельный накопитель Legend 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280. Он предназначен для начинающих создателей контента и имеет скорости чтения и записи до 2400/1800 МБ в секунду. Его спецификация M.2 2280 поддерживает новейшие платформы Intel и AMD, включая настольные ПК и ноутбуки. На Legend 710 предоставляется трехлетняя гарантия.

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Adata Technology является поставщиком памяти DRAM и твердотельных накопителей и имеет более 500 патентов, связанных с памятью. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, флэш-накопители USB, карты памяти, твердотельные накопители и портативные жесткие диски.