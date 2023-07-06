Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD

По мере появления новых процессоров и наборов микросхем, все больше материнских плат стали поддерживать новое поколение твердотельных накопителей PCIe 5.0 (SSD). Adata Technology Co., Ltd. выпустила твердотельный накопитель Legend 970. Legend 970 может достигать максимальной скорости последовательного чтения/записи 10000/10000 МБ/с. Его особенностью является двухслойный радиатор из алюминиевого сплава со встроенным микровентилятором и кристаллообразной поверхностью, представляющий собой запатентованную активную систему воздушного охлаждения. Кристаллообразность поверхности улучшает теплопроводность, значительно снижая температуру на величину до 10% по сравнению с безвентиляторными радиаторами, что позволяет поддерживать стабильную производительность при длительной работе на высоких скоростях.

Общеизвестно, что SSD PCIe 5.0 требуют активное охлаждение во время высокоскоростной передачи данных, так как высокие температуры замедляют работу дисков. В Legend 970 используется двухслойный радиатор из экструдированного алюминия с плотными воздуховодами для отвода горячего и холодного воздуха. Когда тепло направляется вверх, вращение встроенного микровентилятора обеспечивает циркуляцию смеси горячего и холодного воздуха и удаляет отработанное тепло с обоих концов экструдированных алюминиевых ребер. В то же время Legend 970 увеличивает рассеивание тепла за счет добавления «поверхностной кристаллизации» на поверхности алюминиевого радиатора, увеличивая общую площадь контакта с воздухом и максимизируя эффективность рассеивания тепла его системой воздушного охлаждения. Эта конструкция с «активным рассеиванием тепла» снижает температуру на величины до 10% по сравнению с безвентиляторными радиаторами. Legend 970 может выдерживать стрессовые испытания при высоких температурах и поддерживать стабильную работу даже после длительной высокоскоростной работы. Также Adata дает возможностьснять комплектный радиатор при желании пользователя и использовать радиатор от материнской платы.

Legend 970

Legend 970 использует интерфейс передачи PCIe Gen5 x4, соответствует стандарту NVMe 2.0 и обладает высокой производительностью чтения/записи 10000/10000 МБ/с, что вдвое превышает скорость стандартных твердотельных накопителей PCIe Gen4 и в шесть раз быстрее, чем твердотельные накопители Gen3. Он также обратно совместим с платформами PCIe 4.0 и 3.0. Legend 970 оснащен алгоритмом кэширования SLC и кэш-буфером DRAM, которые обеспечивают преимущества при загрузке системы и кэшировании данных. Он также может похвастаться произвольной скоростью чтения/записи 1400K/1400K IOPS, повышая эффективность многозадачных процессов. Legend 970 совместим с новейшими платформами Intel и AMD.

232-слойная 3D флэш-память обеспечивает Legend 970 максимальный объем до 2000 ГБ, а различные технологии защиты и исправления данных используются для значительного увеличения общего количества записанных байтов (TBW) и надежности. Кроме того, Legend 970 оснащен механизмом исправления ошибок с кодом проверки четности с низкой плотностью (LDPC) и 256-битной технологией шифрования высокого уровня AES для обеспечения точности и безопасности передачи данных, гарантируя сохранность интеллектуальной собственности. Эксклюзивное ПО Adata SSD Toolbox можно загрузить бесплатно, чтобы отслеживать состояние SSD в режиме реального времени. На Legend 970 распространяется пятилетняя глобальная ограниченная гарантия.

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Adata Technology — производитель памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, твердотельные накопители и другие продукты памяти потребительского, промышленного и коммерческого уровня. Компания также занимается производством электромобилей, роботов AI AMR и игр под своим брендом XPG.