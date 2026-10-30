Один взрыв сотряс весь мир. Из-за катастрофы на фабрике Intel остановлен выпуск. Ожидается дефицит и рост цен

Взрыв на заводе Intel Fab 28 в Израиле в первой половине октября 2026 г. привел к двухнедельной остановке производства на этом объекте. Есть риск новой волны дефицита процессоров, как пользовательских, так и серверных. А чем меньше процессоров, тем они дороже для потребителей. Убыток Intel измеряется сотнями миллионов долларов.

Первые последствия

Компанию Intel настигли первые последствия взрыва на ее заводе Fab 28 недалеко от Кирьят-Гата (Израиль). Как пишет Tom’s Hardware, происшествие вынудило ее остановить работу завода на две недели, а он выпускал 10-нанометровые серверные процессоры Xeon последнего поколения по техпроцессу Intel 7. На сегодняшний день это наилучший техпроцесс, который массово использует Intel.

По предварительным оценкам самой Intel, что случившееся обойдется ей примерно в $600 млн потерянной выручки за шесть месяцев. Ожидается, что остановка завода приведет к сокращению поставок компании как в IV квартале 2026 г. (1 октября – 31 декабря), так и в I квартале 2027 г. (1 января – 31 марта).

Как сообщал CNews, в результате взрыва погибли как минимум двое человек, и еще один получил серьезные ранения. Причина взрыва до сих пор не раскрывается. Одна из версий – утечка токсичного газа трифторида азота, он же NF3, который, несмотря на свою опасность, необходим на производстве микросхем. С его помощью осуществляется очистка технологических камер оборудования, непосредственного участвующего в создании полупроводников.

Ничего не работает

О вынужденной остановке Fab 28 в Израиле сообщил финансовый директор Intel Дэйв Зинснер (Dave Zinsner) в конце октября 2026 г. «В Израиле мы были остановлены примерно на две недели», сказал он.

Intel Intel несет финансовые потери, а мир на пороге нового дефицита ее процессоров

При этом в заявлении Зинснера не было ни слова о том, что завод удалось запустить. Более того, он признал, что у компании нет сроков возвращения фабрики к работе. «Мы считаем, что сможем возобновить производство здесь к концу этой недели (к вечеру 1 ноября 2026 г. – прим. CNews)», – добавил финдиректор Intel.

Иначе говоря, сохраняется вероятность, что завод заработает позже. Меж тем, Fab 28 – это одно из ключевых предприятий Intel по выпуску процессоров, пишет Tom’s Hardware. С одной стороны, на нем осуществляется выпуск 10-нанометровых CPU, с другой, ничего более современного и массового в активе Intel до сих пор нет. Для сравнения, TSMC перешла на 2 нм почти год назад, в декабре 2025 г.

Упомянутые $600 млн недополученной выручки Intel предварительно делит поровну между кварталами. По ее прогнозам, она не заработает $300 млн в последней четверти 2026 г. и столько же – в первые три месяца 2027 г.

Компания также ожидает, что авария снизит ее валовую прибыль без учета GAAP в IV квартале 2026 г. примерно на 2%.

Intel темнит

Сознавшись в двухнедельном простое завода, Intel, тем не менее, не раскрыла, процессоры Xeon каких именно линеек она выпускала на нем до взрыва. Впрочем, ранее в своих промо-материалах она указывала, что использует свой фирменный 10-нанометровый техпроцесс Intel 7 для производства пользовательских чипов Core 13 и 14 поколений, известных под общим названием Raptor Lake, а также серверных Xeon пятого поколения Emerald Rapids и Xeon 6 Granite Rapids..

Также к концу октября 2026 г. Intel не сообщала о количестве поврежденных в результате взрыва и остановки завода кремниевых пластин. Сроки вывода завода на полную мощность тоже не называются.

Стоит обратить внимание и на то, что Intel подчеркивает – остановка производства на Fab 28 в первую очередь затрагивает серверные процессоры с техпроцессом 10 нм, Компания не сообщила, повлияет ли инцидент на поставки процессоров пользовательского уровня – Core, производимых с использованием технологии Intel 7. Есть вероятность возникновения их дефицита.

Почему это важно

С одной стороны, за десятилетия своего существования Intel, основанная в 1968 г., построила множество заводов по всему миру. Некоторые из них способны выпускать 10-нанометровые чипы, например, Fab 12, Fab 22, Fab 32, Fab 42 в Аризоне (США).

С другой стороны на израильской Fab 28, взрыв произошел именно тогда, когда Intel изо всех сил пытается удовлетворить высокий спрос на серверные процессоры, вызванный колоссальным ростом искусственного интеллекта. Intel не может полностью компенсировать недостаток производства из-за остановки одного предприятии за счет переориентации производства на другие. Одни заводы полностью загружены, другие у других может отсутствовать необходимая квалификация для производства конкретных продуктов. Также она руководствуется тем, что такой перенос может повлечь за собой больше затраты времени.