Разделы

Бизнес Цифровизация Техника
|

Российское ноу-хау по производству транзисторных матриц не нашло покупателя на родине. Торги провалились

«Артек Электроникс» выставила на продажу исключительное право на технологию производства тонкопленочных транзисторных матриц за 160 млн рублей. Однако заявок на участие в аукционе не поступило, торги провалились. Сам же продавец работает в полумиллиардный убыток.

Ноу-хау не продалась

Как выяснил CNews, российский производитель матриц ООО «Артек Электроникс» выставил на продажу договор об отчуждении исключительных прав на ноу-хау на способ производства тонкопленочных транзисторных матриц. Речь идет о производстве матриц на основе металл-оксидных полупроводников для работы в составе органических фотодетекторов.

Такие матрицы используются как управляющая основа для органических фотодетекторов — светочувствительных слоев, которые преобразуют свет в электрический заряд.

TFT-матрица и органический фотодиод являются архитектурой для создания матричных фотоприемников большой площади. Такие сенсоры востребованы в системах биометрической идентификации (сканеры отпечатков пальцев), медицинской визуализации и рентгеновских детекторах.

Начальная (минимальная) цена составляла лота составила 160 млн руб. Шаг аукциона составлял от 1 млн до 40 млн руб. Торги проходили на площадке «Сбербанк-АСТ» с 29 июля по 28 августа 2026 г.

den6.jpg
© wirestock / Фотобанк FreePik
Провалены торги по продаже технологии производства тонкопленочных матриц

Однако, согласно протоколу подведения итогов, заявок на участие в аукционе не поступило.

Представители «Артек Электроникс» не ответили на запрос CNews.

Продавец в убытке

Такая матрица выполняет функцию активной электроники фотосенсора: она позволяет адресовать отдельные элементы матрицы и считывать сформированный ими электрический сигнал, говорит Константин Лапотко, руководитель проектов холдинга SNDGLOBAL.

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель
Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель Телеком

«Российский рынок сейчас не очень готов к таким решениям, тем более, в такой "упаковке", — говорит независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSMicro Алексей Бойко. — К продаже предлагают не готовый продукт, а техпроцесс. Для его коммерциализации покупателю придется либо создавать собственное высокотехнологичное производство, вкладывая существенные средства, что будет усложняться режимом санкций. Соответственно, круг потенциальных покупателей - ограничен, возможно, таковых вовсе нет, что и показал неудачный аукцион».

Основная причина высокие юридические и финансовые риски, связанные с возможным банкротством продавца, считает глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. Компания «Артек Электроникс» находится в критическом финансовом положении: выручка за 2024-2025 годы фактически отсутствует, а убыток за 2025 год составил 659 млн рублей, отметил он.

«В такой ситуации любая сделка по продаже имущества попадает в зону риска оспаривания в рамках возможного банкротства, что делает покупку ноу-хау за 160 млн рублей экономически неоправданной для потенциального инвестора», заключил Тимошенко.

Чем известен разработчик

«Артек Электроникс» — компания из Троицка, работающая в области органической и печатной электроники. Она фигурирует как соавтор в исследованиях по созданию матричных фоточувствительных сенсоров на основе тонкоплёночных органических фотодиодов и транзисторных матриц.

Совместно с ООО «ДиАйПи» (Гатчина) компания разрабатывала технологию фотодетекторов для матричных фотоприемных устройств.

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Артек Электроникс» принадлежит ООО «Нанотехнологический центр техноспарк».

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN

Российские ИТ и телеком вернулись к прежнему куратору в Правительстве

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Яндекс» потерял в прибыли из-за увлечений ИИ и музыкой

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома

Российские физики создали микролазер, который ускорит разработку квантовых чипов и сенсорных систем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще