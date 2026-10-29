Российское ноу-хау по производству транзисторных матриц не нашло покупателя на родине. Торги провалились
«Артек Электроникс» выставила на продажу исключительное право на технологию производства тонкопленочных транзисторных матриц за 160 млн рублей. Однако заявок на участие в аукционе не поступило, торги провалились. Сам же продавец работает в полумиллиардный убыток.
Ноу-хау не продалась
Как выяснил CNews, российский производитель матриц ООО «Артек Электроникс» выставил на продажу договор об отчуждении исключительных прав на ноу-хау на способ производства тонкопленочных транзисторных матриц. Речь идет о производстве матриц на основе металл-оксидных полупроводников для работы в составе органических фотодетекторов.
Такие матрицы используются как управляющая основа для органических фотодетекторов — светочувствительных слоев, которые преобразуют свет в электрический заряд.
TFT-матрица и органический фотодиод являются архитектурой для создания матричных фотоприемников большой площади. Такие сенсоры востребованы в системах биометрической идентификации (сканеры отпечатков пальцев), медицинской визуализации и рентгеновских детекторах.
Начальная (минимальная) цена составляла лота составила 160 млн руб. Шаг аукциона составлял от 1 млн до 40 млн руб. Торги проходили на площадке «Сбербанк-АСТ» с 29 июля по 28 августа 2026 г.
Однако, согласно протоколу подведения итогов, заявок на участие в аукционе не поступило.
Представители «Артек Электроникс» не ответили на запрос CNews.
Продавец в убытке
Такая матрица выполняет функцию активной электроники фотосенсора: она позволяет адресовать отдельные элементы матрицы и считывать сформированный ими электрический сигнал, говорит Константин Лапотко, руководитель проектов холдинга SNDGLOBAL.
«Российский рынок сейчас не очень готов к таким решениям, тем более, в такой "упаковке", — говорит независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSMicro Алексей Бойко. — К продаже предлагают не готовый продукт, а техпроцесс. Для его коммерциализации покупателю придется либо создавать собственное высокотехнологичное производство, вкладывая существенные средства, что будет усложняться режимом санкций. Соответственно, круг потенциальных покупателей - ограничен, возможно, таковых вовсе нет, что и показал неудачный аукцион».
Основная причина высокие юридические и финансовые риски,
связанные с возможным банкротством продавца, считает глава «Троичных технологий»
Александр Тимошенко. Компания «Артек Электроникс» находится в критическом
финансовом положении: выручка за 2024-2025 годы фактически отсутствует, а
убыток за 2025 год составил 659 млн рублей, отметил он.
«В такой ситуации любая сделка по продаже имущества попадает в зону риска оспаривания в рамках возможного банкротства, что делает покупку ноу-хау за 160 млн рублей экономически неоправданной для потенциального инвестора», заключил Тимошенко.
Чем известен разработчик
«Артек Электроникс» — компания из Троицка, работающая в области органической и печатной электроники. Она фигурирует как соавтор в исследованиях по созданию матричных фоточувствительных сенсоров на основе тонкоплёночных органических фотодиодов и транзисторных матриц.
Совместно с ООО «ДиАйПи» (Гатчина) компания разрабатывала технологию фотодетекторов для матричных фотоприемных устройств.
Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Артек Электроникс» принадлежит ООО «Нанотехнологический центр техноспарк».