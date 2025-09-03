Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Код для связи будущего: в «Сколтехе» разработали более быстрое и надежное решение для сетей 6G

Исследователи «Сколтеха» представили новые обобщенные LDPC-коды (Generalized Low-Density Parity-Check Codes, GLDPC) — решение, которое работает быстрее современных решений из стандарта 5G, сохраняя при этом исходную надежность передачи данных. Такие коды важны для проектирования беспроводных систем следующего поколения, где минимизация задержек и обеспечение надежной связи являются одними из ключевых технологических задач. Результаты опубликованы в журнале IEEE Wireless Communications Letters. Исследование поддержано грантом РНФ № 23-11-00340. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

LDPC-коды (коды с низкой плотностью проверок на четность, МПП-коды) — это метод кодирования, который находит и исправляет ошибки, неизбежно возникающие при передаче данных (например, когда телефон ловит плохой сигнал или Wi-Fi работает с помехами). Они справляются со своей задачей, но для уверенного исправления ошибок им требуется много циклов обработки («итераций»), что создает задержки. Для систем следующего поколения такие задержки существенны. GLDPC-коды более производительные и мощные, их главный плюс — быстрая сходимость, то есть им требуется меньше итераций для исправления ошибок. Основной недостаток — отсутствие эффективных алгоритмов декодирования, поддерживающих аппаратную реализацию с малой сложностью.

Авторы работы представили новое семейство обобщенных LDPC-кодов на основе дуальных кодов Кордаро-Вагнера вместе с эффективными алгоритмами декодирования. Исследование показывает, что предложенные коды не только соответствуют производительности LDPC-кодов из стандарта 5G при большом числе итераций, но и демонстрируют лучшую способность исправлять ошибки и значительно более быструю сходимость.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

«Результаты показали, что после 50 итераций новые коды показывают сопоставимую с кодами LDPC 5G помехоустойчивость, а после всего 10 итераций новые коды значительно превосходят классические 5G-коды, исправляя больше ошибок за меньшее время. Это прямо ведет к снижению задержки связи», — сказал соавтор исследования Алексей Фролов, профессор, директор Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха».

Авторы работы: инженеры-исследователи Лаборатории технологий 6G «Сколтеха» Давит Симегн и Дмитрий Артемасов, старший преподаватель Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха» Кирилл Андреев, ведущий научный сотрудник Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха» Павел Рыбин и профессор, директор Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха» Алексей Фролов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: