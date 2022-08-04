Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280

Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных аксессуаров, игровых продуктов, электроприводов и промышленных решений, объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. С появлением Web 3.0 и растущим вниманием к виртуальному миру новый Legend 960 обеспечивает высокий уровень производительности для передовых дизайнерских задач, таких как 3D-анимация, гейм-дизайн, виртуальное искусство и др. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Adata Legend 960 обеспечивает пользователям значительное повышение производительности благодаря скоростям последовательного чтения и записи 7400/6800 МБ/с и совместимости с NVMe 1.4. Это делает его в четыре раза быстрее, чем стандартный твердотельный накопитель PCIe Gen3. Более того, Legend 960 поддерживает новейшие платформы Intel и AMD, настольные ПК и ноутбуки, включая сертифицированные Intel Evo ноутбуки, и обратно совместим с PCIe 3.0 для дополнительного удобства.

Adata Legend 960

Legend 960 поддерживает PCIe 4.0 и работает с консолями PS5 в качестве расширенного хранилища для большей емкости (до 4 ТБ). Он идеально подойдет по размеру в слот PS5 и обеспечит плавную игру без задержек. Legend 960 обладает SLC-кэшированием и кэш-буфером DRAM, что дает преимущества при загрузке системы и кэшировании данных. Он поддерживает произвольное чтение/запись 4K со скоростью до 750K/630K IOPS для более плавной многозадачности. Кроме того, благодаря LDPC (коду проверки четности с низкой плотностью) и 256-битному шифрованию AES пользователи могут быть уверены, что их данные останутся в сохранности. Legend 960 прошел тщательную проверку и испытания, на него также предоставляется пятилетняя гарантия.

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Adata Technology является поставщиком памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей, имеет более 500 патентов, связанных с памятью. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, флэш-накопители USB, карты памяти, твердотельные накопители и портативные жесткие диски.