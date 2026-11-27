Нам люди больше не нужны. В SAP грядет колоссальная волна увольнений – десять тысяч сотрудников заменят нейросетями
SAP готовится уволить по меньшей мере 10 тыс. человек и заменить каждого из них искусственным интеллектом. Это почти 10% ее общемирового штата. Попутно компания теряет своих топ-менеджеров – они отказываются продлевать контракты и уходят к конкурентам.
Каждый десятый – на выход
Немецкая компания SAP, одна из крупнейших в Европе ИТ-компаний, задумала провести крупномасштабное сокращение штата. Как пишет агентство Bloomberg, она уволит как минимум 10 тыс. человек, а это приблизительно 10% всего ее персонала во всем мире.
SAP известна в первую очередь своими ERP-системами. Она годами занимала лидирующую долю на российском ERP-рынке, но в 2022 г. бежала из страны, оставив своих российских клиентов без техподдержки, на фоне чего потеряла сотни миллионов евро.
По информации знакомых с ситуацией источников Bloomberg, SAP намерена провести столь массовые сокращения исключительно с целью трансформации своего программного бизнеса для его соответствия наступившей эре искусственного интеллекта. Иными словами, по меньшей мере часть уволенных работников, вероятно, заменят на нейросети.
К моменту выхода материала точное число людей, которых отправят искать другую работу, SAP пока не установила, отметили источники агентства.
И работники, и руководство
SAP – это огромная корпорация с мировым штатом приблизительно в 110 тыс. человек. Bloomberg называет ее «самой дорогой в Европе компанией-разработчиком программного обеспечения» (Europe’s most valuable software company)
Планы по сокращению не меньше 10 тыс. человек у SAP появились после того, как она за неполный 2026 г. уже дважды провела реорганизацию своего исполнительного совета. Ее инициатором стал нынешний гендиректор компании Кристиан Кляйн (Christian Klein) – именно он прикладывает все усилия по продвижению внутри компании стратегии, ориентированной на искусственный интеллект.
В результате всех изменений как минимум двое из шести членов совета директоров SAP покинут компанию в самом скором будущем. Каждый из них уйдет в марте 2027 г.
Пока без подробностей
По словам источников агентства, помимо сокращения штата руководство SAP продолжит переосмысливать подход к разработке и продаже продуктов. Как известно, Кляйн очень стремится внедрить инструменты искусственного интеллекта во все сервисы и приложения компании.
Пока нет информации, какие именно подразделения SAP пострадают от сокращений больше других. Судя по всему, пока конкретный план увольнений руководством SAP не выработан – источники агентства указывают, что оно поручило всем отделам определить области для потенциальных сокращений. Впрочем, уже известно, что особое внимание будет уделено отделам разработки продукции, проектирования и продаж.
И швец, и жнец
Пока Кляйн занят принудительной «нейросетивизацией» SAP, его собственные должностные обязанности расширяются, притом, вероятно, против его воли. Из компании один за одним уходят топ-менеджеры. В частности, ранее в 2026 г. Кляйн взял на себя большую часть обязанностей руководителя отдела разработки продуктов Мухаммада Алама (Muhammad Alam) после того, как тот не продлил свой контракт, срок действия которого истекает в марте 2027 г.
Другой пример – руководитель отдела продаж SAP Томас Зауэрессиг (Thomas Saueressig). Кляйн предоставил ему расширенные полномочия, но он решил покинуть компанию. В конце ноября 2026 г. Зауэрессиг заявил о своем уходе из SAP – он станет генеральным директором немецкой компании Ionos Group SE, поставщика ИТ-услуг, в том числе облачных.
Не впервой
Для SAP грядущее крупномасштабное сокращение не является прецедентом. Она активно выставляет людей на улицу тысячами на протяжении нескольких последних лет.
Например, в январе 2019 г. она объявила о планах уволить 4400 человек, но не ради искусственного интеллекта, которого тогда еще не было. Компания просто стремилась сократить операционные расходы.
В начале 2024 г. SAP объявила о еще более крупной реструктуризации. К лету 2024 г. выяснилось, что компания намерена сократить 10 тыс. человек.
В рамках этой программы она уволила лишь часть этих людей. Примерно половину из них она отправила на досрочную пенсию по их же собственному заявлению.