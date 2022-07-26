Мировое производство чипов спасено. Россия резко увеличит производство дефицитного неона

В 2023 г. Россия намерена наладить выпуск до 25% необходимого мирового объема высокочистого неона. Этот газ применяется, в том числе, при производстве микросхем. В мире он в большом дефиците из-за остановки украинских заводов, обеспечивавших до 50% мировых потребностей в нем.

Российский неон для иностранных процессоров

Россия намерена в кратчайшие сроки увеличить производство неона – газа, используемого не только в вывесках, но и при производстве микросхем. Уже в течение 2023 г. Россия сможет обеспечить выпуск почти 25% необходимого мирового объема неона.

Столь радужные перспективы озвучил российский вице-премьер глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках совещания Президента России Владимира Путина с членами российского Правительства.

По словам Мантурова, в России уже ведется полномасштабное производство особого высокочистого неона. Именно этот газ используется в процессе выпуска микросхем. Его производство, уточнил вице-премьер, стартовало 25 июля 2022 г. на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В частности, высокочистый неон задействован в лазерных установках, используемых при производстве процессоров, контроллеров и другого рода микросхем. Они применяются во всей современной технике, в том числе в автомобилях и смартфонах.

Грандиозные планы

Денис Мантуров подчеркнул, что на начальном этапе на площадке в Бауманке, по плану, будет выпускаться в пределах 70 тыс. куб. м неона в год. Это приблизительно 10% мирового рынка. До конца 2023 г. этот объем будет увеличен до 180 тыс. куб. м., что примерно соответствует 25% мировых потребностей.

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«По сути, мы заместим объемы, поставляющиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют», – сказал вице-премьер.

В заявлении Дениса Мантурова также упоминались и другие газы, используемые при производстве полупроводниковой продукции. «Если по неону до конца года – это 10%, до конца следующего года – 25%. А по ксенону и криптону – тоже примерно около 30%», – отметил он, добавив, что в настоящее время Россия уже обеспечивает выпуск более 30% мировых объемов неоно-гелиевой смеси.

Причем здесь Украина

Упомянутые вице-премьером украинские заводы – это «Криоин» и «Ингаз». Эти предприятия обеспечивали выпуск половины общемирового объема неона, согласно подсчетам Reuters.

Как сообщал CNews, оба предприятия остановили производство еще в начале марта 2022 г. на фоне спецоперации на Украине. Аналитики Reuters заявили, что остановка обоих украинских заводов подхлестнет дефицит микросхем, вызванный пандемией коронавируса COVID-19. Нехватка чипов бьет по всем современным сферам деятельности человека.

«Ингаз» базируется в Мариуполе. До начала спецоперации на этом заводе производилось в пределах 20 тыс. кубометров неона в месяц. Он экспортировался в Германию, Китай, США, Тайвань и Южную Корею. 75% произведенного на «Ингазе» объема неона предназначалось исключительно для производства микросхем.

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Завод «Криоин» в Одессе ежемесячно выдавал по 10-15 тыс. кубометров неона. Как сообщила Reuters директор завода по развитию бизнеса Лариса Бондаренко, «Криоин» остановил производство в день начала спецоперации, 24 февраля 2022 г. Когда работу прекратил «Ингаз», на момент публикации известно не было.

Выгода для России

Дефицит чего-либо всегда приводит к росту цен, и неон не стал исключением. В середине марта 2022 г. это сырье подорожало в девять раз. В настоящее время происходящее напрямую выгодно Китаю, так как эта страна заранее начала наращивать объемы синтеза неона.

Наряду с этим Китай начал повышать еще и цены на столь нужный всему человечеству газ. Притом дорожать китайский неон стал задолго до начала спецоперации. Например, с октября 2021 г. по начало февраля 2022 г. его цена в этой стране выросла в четыре раза, с первоначальных с 400 до более чем 1600 юаней за кубический метр.

К 24 февраля 2022 г. один кубометр неона стоил 1850 юаней, а к середине марта 2022 г. его цена выросла до 16 тыс. юаней (данные гонконгской газеты South China Morning Post). Эксперты издания считают, что Китай имеет все шансы увеличить свою долю на мировом рынке неона с мартовских 30% до 50%.

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По словам генерального директора компании Changzhou Naxin Special Gases по производству газов Чжэня Чена (Chen Zhina), некоторые иностранные потребители газа уже переключились на китайский рынок с целью добиться стабилизации поставок. Если Россия сможет обеспечить большие объемы синтеза высокочистого неона, это может привлечь клиентов со всех стран мира, где этот газ востребован. Однако в конце мая 2022 г. Россия ограничила экспорт инертных газов для производства полупроводников (неон, аргон, гелий) в недружественные страны.

Максимальная импортонезависимость

Денис Мантуров подчеркнул, что новые мощности по производству высокочистого неона будут работать на российском сырье. Неон – это побочный продукт производства стали в России. Сырье, упомянутое вице-премьером, вырабатывается на воздухоразделительных установках отечественных металлургических заводов.

«Среди других высокочистых газов в мировой электронике и космической отрасли также востребованы криптон и ксенон, – добавил Мантуров. – Загрузка российских производителей чистого криптона и ксенона не превышала и 30%, теперь же мы будем перерабатывать все внутри страны, используя ограничения на вывоз сырья и самих инертных газов».

Вице-премьер добавил, что на внешние рынки будет экспортироваться только конечная продукция, и то лишь после рассмотрения властями соответствующих просьб зарубежных партнеров. Это решение было принято российским Правительством. «Поэтому мы ждем от них заявок и готовы будем оперативно рассматривать», – сказал вице-премьер.