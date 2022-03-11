Россия и Украина обрушили мировое производство микросхем

Спецоперация России привела к остановке крупнейших украинских заводов по синтезу неона. Этот газ используется в производстве микросхем, а украинские заводы выдавали 50% общемирового объема неона. Аналитики еще в феврале 2022 г. предупреждали, что Россия может лишить мир этого газа в отместку за санкции. Теперь глобальное производство микросхем под угрозой, а мир оказался на пороге еще более масштабного дефицита чипов.

Россия забрала у мира неон

Украина прекратила поставки неона, без которого невозможно производство полупроводников, пишет Reuters. Страна производила половину общемирового объема этого газа. В мире назревает новый коллапс, связанный с выпуском микросхем.

Проблема связана с остановкой производства сразу у двух крупнейших украинских поставщиков неонам – «Криоина» и «Ингаза». Это серьезнейший удар по мировой отрасли полупроводников, и связан он со спецоперацией России в ЛНР и ДНР, инициированной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г.

Представители обоих заводов сообщили Reuters, что производство неона на Украине было остановлено, поскольку «российские войска усилили свои атаки на города по всей Украине, <…> разрушая ключевую инфраструктуру».

По оценке Reuters, именно «Криоин» и «Ингаз» обеспечивали 50% мировых поставок неона. Аналитики агентства не сомневаются, что это подхлестнет дефицит микросхем, от которого в настоящее время страдают все современные сферы деятельности человека.

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Неон задействован в лазерных установках, используемых при производстве микросхем – процессоров, контроллеров и т д. Они, в свою очередь, применяются в автомобилях, смартфонах, компьютерах и другой технике.

Ничего неожиданного

Мир был заранее предупрежден о том, что планета может оказаться в такой ситуации. Еще в начале февраля 2022 г. CNews писал, что Россия может нанести ответный удар по странам, которые захотят ввести против нее санкции. Неон упоминался еще тогда, а вместе с ним – палладий, которым Россия снабжает весь мир, и ряд других химических элементов.

На поставки неона из Украины и палладия из России завязаны многие страны, в том числе и США. Американский президент Джозеф Байден (Joseph Biden) еще в декабре 2021 г. грозил России ограничениями на поставку смартфонов, а в январе 2022 г. намекнул, что может лишить Россию процессоров. Так и случилось – в начале марта 2022 г. из России ушла Apple, забрав с собой всю свою технику, через пару дней то же сделали Intel, AMD, а уже их примеру последовала Nvidia. Опять же, из-за США тайваньская компания TSMC, крупнейший контрактный производитель микросхем в мире, отказалась выпускать российские процессоры.

Ответный удар России США ощутят в числе первых. Согласно подсчетам исследовательской компании Techcet, свыше трети всего объема поставок палладия в США (35%) приходится на Россию. Зависимость США от Украины в плане импорта неона еще выше – эта страна обеспечивала 90% всего ввозимого в США объема.

Масштабы поражают

По оценке Techcet, в разные годы «Криоин» и «Ингаз» обеспечивали вплоть до 54% мировых поставок неона. Это гигантские объемы, так как только за 2021 г. потребление этого газа в масштабах всего света достигло 540 тонн.

«Ингаз» базируется в Мариуполе. Каждый месяц этот завод производил вплоть до 20 тыс. кубометров неона, который затем направлялся компаниям из Германии, Китая, США, Тайваня и Южной Кореи. 75% произведенного на «Ингазе» объема неона предназначалось исключительно для производства микросхем.

«Криоин» выдавал по 10-15 тыс. кубометров неона каждый месяц. Этот завод находится в Одессе. Что немаловажно, «Криоин», как сообщила Reuters директор завода по развитию бизнеса Лариса Бондаренко, остановил производство в день начала спецоперации, 24 февраля 2022 г. Это было сделано с целью обеспечения безопасности сотрудников, утверждает она. Когда работу прекратил «Ингаз», на момент публикации известно не было.

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Бондаренко добавила, что если в результате спецоперации оборудование «Криоина» будет повреждено, то на его восстановление потребуются финансы, а также немалое количество времени. Сроки возобновления работы она не назвала, отметив, что «Криоин», вероятно, не сможет отгрузить запланированные на март 2022 г. 13 тыс. кубометров неона.

Откуда на Украине неон

Украинский неон, согласно отчету Techcet – это побочный продукт производства стали в России. Его синтез также налажен в Китае, что могло бы спасти полупроводниковую отрасль. Однако китайские поставщики уже начали повышать цены.

В этой стране стоимость в период с октября 2021 г. по февраль 2022 г. выросла в четыре раза – с 400 до более чем 1600 юаней за кубический метр. Лариса Бондаренко подтвердила это, отметив, что с декабря 2021 г. цены на неон подскочили на 500%.

Но нельзя не отметить, что мир уже был в такой ситуации. В 2014 г. в преддверии воссоединения России и Крыма цены на неон на мировом рынке почти моментально выросли на 600%.

Видение будущего

По прогнозам Анджело Зино (Angelo Zino), аналитика исследовательской компании CFRA, проблемы с производством микросхем из-за нехватки неона в мире могут начаться уже в ближайшие несколько недель. «Если к апрелю (2022 г. прим. CNews) запасы будут исчерпаны, а у производителей чипов не будет заказов в других регионах мира, это, вероятно, наложит дополнительные ограничения на цепочки поставок и приведет к невозможности производить конечный продукт для многих ключевых вендоров», – сказал он.

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Впрочем, если «Ингаз» и «Криоин» в обозримом будущем все же смогут возобновить работу, то есть шанс, что серьезных потерь отрасль все же сможет избежать. К примеру,

Министерство экономики Тайваня заверило Reuters, что тайваньские компании были готовы к такому повороту и имеют «страховые запасы» неона, поэтому в ближайшей перспективе проблем не ожидают.

По мнению директора по маркетингу компании Supplyframe Ричарда Барнетта (Richard Barnett), на фоне всего этого заводы других стран могли бы наладить в своих цехах собственное производство неона. По его подсчетам, на это у них может уйти от девяти месяцев до двух лет. Но Анджело Зино уверен, что если выход сложившейся ситуации будет найден в ближайшее время, то компании едва ли захотят вкладываться в развитие этого направления своего бизнеса.