США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком

Неудача USPS

Почтовая служба США (United States Postal Services, USPS) в преддверии президентских выборов 2020 г. в тайне вела разработку системы электронного голосования на базе блокчейна. Данную информацию The Washington Post подтвердили представители национального почтового оператора.

Как отмечает издание, проект был чисто «исследовательским» и не дожил до практического применения в ходе избирательной кампании 2020 г. Работа над ним была прекращена в 2019 г. после того, как исследователи из Университета Колорадо выявили в системе множественные недостатки в области безопасности.

В частности, согласно выводам американских специалистов, система оказалась подвержена атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS, Denial of Service), воздействиям, которые приводят к нарушению конфиденциальности (вероятно, имеется в виду нарушение тайны голосования; – прим. CNews). Кроме того, проект американских «почтальонов» не исключал такой сценарий, при котором избиратель, использующий систему электронного голосования, мог бы выдать себя за другое лицо.

USPS взялась разработать систему электронного голосования, но не справилась с задачей

Примечательно, что USPS, сама являющаяся независимым агентством федерального правительства США, не осуществляла координацию с другими государственными ведомствами. С университетом, который выступил партнером по тестированию разработки, по инициативе почтового оператора был заключен договор о неразглашении.

Скрытность играет злую шутку

Недостаточный уровень прозрачности в данной ситуации, а точнее ее полное отсутствие, может быть даже более значимым поводом для беспокойства, нежели факт провала проекта USPS. Американские чиновники, ответственные за безопасность проведения выборов, опасаются, что подобный подход способен подорвать доверие к демократическим институтам, которые и так столкнулись с испытанием на прочность в ходе избирательной кампании 2020 г.

Напомним, тогда действующий президент США республиканец Дональд Трамп (Donald Trump) отказался признать свое поражение на выборах при попытке избраться на второй срок, заявив о масштабных фасильфикациях в пользу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена (Joseph Biden). Трамп потребовал провести пересчет голосов, который впоследствии подтвердил победу его конкурента. 6 января 2021 г. радикально настроенные сторонники Трампа, несогласные с исходом выборов, попытались взять штурмом Капитолий в столице США Вашингтоне, однако не преуспели в этом.

Вечером того же дня Конгресс утвердил результаты голосования, тем самым зафиксировав победу Байдена.

Как связаны почта и голосование на выборах

В США граждане имеют возможность отдать свой голос на выборах не только на избирательных участках, но и по почте. До избирательной кампании 2020 г. данной возможностью американцы, находящиеся на территории США, пользовались достаточно редко. Однако пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 внесла свои коррективы: нежелающие стоять в очередях на участках избиратели ринулись голосовать по почте. Дональд Трамп неоднократно выражал сомнение в честности голосования по почте.

В ноябре 2020 г. глава российской ЦИК Элла Памфилова в интервью ТАСС заявила о том, что голосование по почте в США открывает «необъятные просторы» для фальсификаций, по этой причине в России решили отказаться от использования данного способа волеизъявления избирателей.

Электронное голосование в избирательных системах США и России

Несмотря на то, что USPS свернула разработку системы электронного голосования в 2019 г., в некоторых регионах США избиратели в разное время все же имели возможность отдать свой голос на выборах разных уровней, в частности, при помощи мобильного приложения Voatz, разработанного одноименной частной американской компанией.

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К примеру, проголосовать через Voatz могли жители Денвера (Колорадо) на муниципальных выборах 2019 г. Население Юты и Западной Виргинии имело возможность воспользоваться этим приложением на выборах уровня штата.

Система электронного голосования Voatz, использующая технологию блокчейн, подвергалась критике со стороны экспертов, в частности Массачусетского технологического института (МТИ, MIT), за уязвимость архитектуры, однако разработчики наличие проблем в ряде случаев отрицали.

В России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяется с 2019 г. В сентябре того года в единый день голосования в ходе выборов в Мосгордуму был проведен эксперимент по электронному голосованию. Он прошел в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).

В общей сложности при желании воспользоваться электронным голосованием могли около 500 тыс. жителей столицы. Столичный Департамент информационных технологий (ДИТ) тогда сообщил CNews, что всего на прохождение процедуры зарегистрировалось 11228 человек, и 92,3% зарегистрированных избирателей приняли в ней участие.

По информации ТАСС, система в ходе эксперимента дважды дала сбой. Причиной инцидента стали неполадки в работе аппаратуры для шифрования бюллетеней.

В 2021 г. ДЭГ применялась на выборах в Государственную Думу. Помимо Москвы, дистанционно проголосовать могли жители Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.

Подряд на модернизацию московской системы ДЭГ, как писал в мае 2021 г, CNews, достался «Лаборатории Касперского». За 160 календарных дней, на которые был рассчитан срок работ, компания должна была получить немногим менее 270 млн руб.

В число стран Европы, применяющих электронное голосование, помимо России, также входит Эстония. Там проголосовать через интернет можно с 2005 г., причем как на выборах местного уровня, так и в Европейский парламент.