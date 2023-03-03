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Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга

Как стало известно CNews, изменился состав собственников ИТ-холдинга «ГС-Инвест», управляющего ИТ-компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost, «Скала-P», «БФТ». Сергей Мацоцкий продал свою долю в 47% акций менеджменту холдинга. Ее приобрели Василий Белов, управляющий директор холдинга, Игорь Ведехин, генеральный директор «Рубитех» и Александр Моносов, генеральный директор «БФТ». Таким образом, Сергей Мацоцкий полностью вышел из бизнеса «ГС Инвест». Сумма сделки не сообщается, в «ГС-Инвест» сделку не комментируют.

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