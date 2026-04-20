Разделы

Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Новый метод аутентификации в Multifactor

Российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, компания «Мультифактор», сообщает о внедрении в системе Multifactor нового современного метода двухфакторной аутентификации (2FA) — корпоративного мессенджера eXpress. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

eXpress — российская платформа для защищенных корпоративных коммуникаций, включенная в реестр отечественного ПО, используется преимущественно крупными компаниями и государственными структурами для внутреннего взаимодействия сотрудников и служит альтернативой таким публичным мессенджерам и иностранным решениям, как Microsoft Teams, Slack, Zoom, Telegram.

Новый способ аутентификации в Multifactor с помощью платформы eXpress обеспечивает надежную защиту учетных записей и корпоративных ресурсов, минимизируя риск несанкционированного доступа.

Принцип работы технологии прост. Пользователь входит в систему, используя стандартный пароль. После ввода логина и пароля на сайте или в сервисе (первый фактор) наш сервер отправляет push-уведомление прямо в ваш мессенджер eXpress. Уведомление содержит запрос на подтверждение попытки входа с указанием времени и приблизительного местоположения. Получив уведомление, сотрудник подтверждает свою личность. Чтобы пройти процесс подтверждения, необходимо открыть уведомление в eXpress и одним нажатием выбрать «Да, это я» (вход будет успешно завершен или «Нет, не я» (попытка входа будет немедленно заблокирована, а вы получите оповещение о возможной компрометации аккаунта).

Таким образом, система проверяет одновременно два фактора аутентификации: знание пароля и наличие устройства, подключенного к корпоративному мессенджеру. Даже если пароль попадет в руки злоумышленника, доступ к ресурсам останется защищенным благодаря обязательной дополнительной проверке.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично Импортонезависимость

Преимущества этого метода: высокая степень защиты от фишинга и кражи паролей; простота интеграции и использование привычного инструмента коммуникации — корпоративного мессенджера; быстрая доставка уведомлений и минимальные задержки.

Метод, известный как push-based 2FA, считается одним из самых удобных и безопасных, так как подтверждение происходит в защищенном канале мессенджера и требует активного действия от владельца устройства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Обзор: платформы Kubernetes: комплексное управление инфраструктурой и приложениями

В России создан суверенный заменитель Photoshop и Figma. Видео

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще