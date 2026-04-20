Новый метод аутентификации в Multifactor

Российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, компания «Мультифактор», сообщает о внедрении в системе Multifactor нового современного метода двухфакторной аутентификации (2FA) — корпоративного мессенджера eXpress. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

eXpress — российская платформа для защищенных корпоративных коммуникаций, включенная в реестр отечественного ПО, используется преимущественно крупными компаниями и государственными структурами для внутреннего взаимодействия сотрудников и служит альтернативой таким публичным мессенджерам и иностранным решениям, как Microsoft Teams, Slack, Zoom, Telegram.

Новый способ аутентификации в Multifactor с помощью платформы eXpress обеспечивает надежную защиту учетных записей и корпоративных ресурсов, минимизируя риск несанкционированного доступа.

Принцип работы технологии прост. Пользователь входит в систему, используя стандартный пароль. После ввода логина и пароля на сайте или в сервисе (первый фактор) наш сервер отправляет push-уведомление прямо в ваш мессенджер eXpress. Уведомление содержит запрос на подтверждение попытки входа с указанием времени и приблизительного местоположения. Получив уведомление, сотрудник подтверждает свою личность. Чтобы пройти процесс подтверждения, необходимо открыть уведомление в eXpress и одним нажатием выбрать «Да, это я» (вход будет успешно завершен или «Нет, не я» (попытка входа будет немедленно заблокирована, а вы получите оповещение о возможной компрометации аккаунта).

Таким образом, система проверяет одновременно два фактора аутентификации: знание пароля и наличие устройства, подключенного к корпоративному мессенджеру. Даже если пароль попадет в руки злоумышленника, доступ к ресурсам останется защищенным благодаря обязательной дополнительной проверке.

Преимущества этого метода: высокая степень защиты от фишинга и кражи паролей; простота интеграции и использование привычного инструмента коммуникации — корпоративного мессенджера; быстрая доставка уведомлений и минимальные задержки.

Метод, известный как push-based 2FA, считается одним из самых удобных и безопасных, так как подтверждение происходит в защищенном канале мессенджера и требует активного действия от владельца устройства.