eXpress Lite от Билайна включен в «белый список» Минцифры

Корпоративный мессенджер eXpress Lite, запущенный совместно российским вендором eXpress и Билайном (ПАО «Вымпелком»), включен в «белый список» Минцифры России. Благодаря этому пользователи eXpress Lite сохраняют доступ к рабочей переписке, обмену файлами и звонкам даже при временных ограничениях связи.

Для работы сервиса не требуется дополнительных действий со стороны пользователей: необходимые технические настройки выполняются оператором связи. Это особенно важно для компаний, которым нужна непрерывность внутренних коммуникаций и стабильный доступ к рабочим инструментам в любых условиях.

Корпоративный мессенджер eXpress Lite был запущен Билайном совместно с российским разработчиком решений для корпоративных коммуникаций eXpress в декабре 2025 года. Продукт объединяет привычный интерфейс популярных мессенджеров с высокими стандартами безопасности. Сервис предназначен прежде всего для компаний малого и среднего бизнеса. Его ключевые преимущества для этого сегмента – доступная стоимость, гибкая тарификация, быстрый запуск и возможность начать работу без привлечения ИТ-специалистов, что особенно важно для компаний, которым нужен надёжный корпоративный инструмент без сложного внедрения.

«Белый список» – перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Список согласуется с Минцифры России. В него включены государственные и социально значимые платформы, российские банки, СМИ, решения для коммуникаций и другие важные сервисы.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Включение в перечень Минцифры – объективный маркер надежности сервиса. Для нас это подтверждение, что совместный продукт Билайна и eXpress соответствует критериям востребованного социально значимого сервиса. Бизнес получает очевидную пользу: стабильный доступ к рабочей переписке, файлам, звонкам и видеоконференциям в условиях внешней волатильности. Большое число компаний уже выбрали для себя это решение от Билайна и eXpress, обеспечив непрерывность своей деятельности и рабочих коммуникаций».

Андрей Врацкий, основатель и CEO eXpress:

«Включение в «белый список» является важным для нас индикатором доверия со стороны регуляторов и подтверждает статус eXpress Lite – продукта, запущенного совместно с нашим партнером Билайн, – как надёжного коммуникационного сервиса, гарантирующего бесперебойную работу даже в условиях ограничений мобильного интернета».

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