«Билайн бизнес» провел исследование корпоративных коммуникаций: как компании выбирают рабочий мессенджер и что заставляет их искать альтернативы привычным сервисам. Респондентами стали представители малого, среднего и крупного бизнеса - половина из них уже использует корпоративный мессенджер eXpress**, половина работает с другими решениями.

Рабочая переписка разбросана по нескольким каналам

Исследование показало: компании редко обходятся одним инструментом. Коммуникации распределяются между мессенджерами, почтой и сервисами видеоконференций. Почта остается основным каналом для договоров, отчетности и других формальных документов, но оперативные вопросы сотрудники решают в мессенджерах. Итог - постоянные переключения между каналами и рабочая информация, разбросанная по разным системам.

Что важнее всего при выборе мессенджера

На первый план выходят стабильность и простота подключения. Возможностью работать без VPN, в том числе при ограниченном доступе к сервисам («белые списки»), 38% респондентов назвали базовым критерием. После него - простая регистрация по номеру телефона и базовое подключение без привлечения ИТ-специалистов (30%).

Около 30% опрошенных хотят ИИ-функции, половина из них узнали об используемых продуктах через рекомендации. Больше половины респондентов (60%) считают потерю доступности при ограничениях связи возможной причиной ухода.

Для бизнеса это означает: пользователи оценивают корпоративный мессенджер как рабочий инструмент, который должен вписываться в существующую инфраструктуру без сложного перехода.

Для среднего и крупного бизнеса - контроль, для малого — привычность

Компании хотят разделить личные и рабочие коммуникации, контролировать корпоративную переписку и снизить риски утечки чувствительной информации: для среднего и крупного бизнеса 30% называют критичными закрытый контур, управление пользователями и правами доступа. Малый бизнес ориентируется в первую очередь на массовость и бесплатность: сотрудники уже привыкли общаться с клиентами и партнерами в публичных мессенджерах.

Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам «билайн бизнес»:

«Мы постоянно изучаем обратную связь клиентов и закладываем ее в развитие сервисов. Один из самых частых запросов – подключить корпоративный мессенджер просто и быстро, без сложных настроек и участия ИТ-специалистов. Поэтому мы запустили возможность подключения облачной версии eXpress Lite всего в два клика».

Подключить eXpress можно на сайте.

Методология: исследование проведено командой CrowdTesting по заказу ПАО «ВымпелКом» метод: глубинные интервью в сентябре 2026 года. В исследовании приняли участие представители малого, среднего и крупного бизнеса: 50% - пользователи eXpress, 50% - пользователи других решений.

*VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — технология, которая создает логически изолированное соединение поверх общей сети, чаще всего интернета.

**eXpress Lite – мессенджер, который «билайн бизнес» подключает корпоративным клиентам мессенджер eXpress как инструмент рабочих коммуникаций. Ключевые особенности сервиса - возможность работать без VPN, в том числе в условиях «белых списков», регистрация по номеру телефона и работа в закрытом корпоративном контуре. eXpress подходит для оперативной переписки и обмена файлами, а также для взаимодействия сотрудников с клиентами и партнерами.

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