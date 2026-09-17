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Гознак МПФ Московская печатная фабрика Московская типография

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.09.2026 Осмотр за две минуты: «Ростелеком» и Гознак перевели предрейсовые медосмотры в цифру 1
16.02.2023 В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота 2
17.06.2022 «Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД 2
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей 2
04.01.2021 «Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro 3
24.08.2018 «Ай-теко» дождалась подорожания ЦОДа «Гознака» и забрала подряд себе 2
24.07.2018 «Гознак» отказал единственному претенденту на строительство ЦОДа и увеличил цену проекта на 100 миллионов 2
22.06.2018 «Гознак» строит ЦОД за миллиард 2
22.01.2018 «Гознак» разместит информационные веб-ресурсы в облаке Cloud4Y 2
29.04.2016 «Гознак» строит второй ЦОД вдвое больше первого 2
28.09.2015 «Ланит» и «Систематика» сыграли в 3-миллиардном тендере «Гознака» 2
05.08.2015 «Гознак» заплатит 2,89 млрд руб. за серверы IBM и Lenovo, а также дисковые массивы Hitachi 2
05.09.2014 В московской типографии GMCPrint установлена ЦПМ Xerox Versant 2100 Press 1
10.12.2007 «Лаборатория Касперского» обеспечила защиту ИТ-системы «Гознака» 2

Публикаций - 14, упоминаний - 27

Гознак МПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 5
Юнион групп - Union Group 4 4
Cisco Systems 5378 3
Lenovo Group 2472 3
IBM - International Business Machines Corp 9717 3
HP Inc. 5907 3
Hitachi - Хитачи 1503 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 610 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 2
Крок - Croc 1969 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 2
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 1
Параван АйТи 2 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - РТК-Платформа здоровья 10 1
Ростелеком 11021 1
Dell EMC 5204 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 384 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
Cloud4Y 311 1
NVision Group - Энвижн Груп 700 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 59 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 281 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 1
Технопром Инновационная корпорация 50 1
Н-ком 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 268 12
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 12
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 13 11
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 11
Гипротяжмаш 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 11
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1374 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12298 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8030 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4446 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1252 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 641 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 541 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3987 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2345 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4919 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 612 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10451 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 369 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10279 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14077 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5223 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1427 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 988 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13083 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 150 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 946 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1739 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 7
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 131 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1806 2
Apple iPhone 6 4860 2
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1823 1
Xerox DocuColor - Xerox Color, Colour - Xerox Versant - Xerox Nuvera - Xerox iGen Press - Xerox Trivor - Xerox Impika - Xerox PrimeLink - ЦПМ - цифровая печатная машина 138 1
Гознак Инвестиции 4 1
Google Android 15325 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3579 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
Broadcom - VMware vSphere 619 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 14
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 9
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Аренда 2715 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11888 1
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Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 150 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
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