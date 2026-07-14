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Гознак Инвестиции

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.07.2026 В «Гознак.Инвестициях» добавлена регистрация через «Госуслуги» 2
11.06.2024 В «Гознак.Инвестициях» появилась возможность удаленной регистрации 2
16.02.2023 Гознак запустил бета-версию мобильного приложения для онлайн-инвестиций в физическое золото 2
16.02.2023 В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Гознак Инвестиции и организации, системы, технологии, персоны:

Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1721 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 13 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5614 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10145 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13147 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9340 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4850 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1246 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18007 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34560 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 983 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12847 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6206 1
Google Android 15181 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6210 1
Кельбах Валентин 3 3
Шишкин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165082 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47376 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18051 3
Металлы - Золото - Gold 1243 2
Металлы - Серебро - Silver 824 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5471 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 145 2
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53149 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6680 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457011, в очереди разбора - 727774.
Создано именных указателей - 197735.
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