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В «Гознак.Инвестициях» появилась возможность удаленной регистрации

Теперь клиенты сервиса «Гознак.Инвестиции» могут пройти идентификацию прямо во время регистрации с помощью T-ID (ранее - Tinkoff ID). Благодаря этой возможности «Гознак.Инвестиции» стал первым сервисом на российском рынке, который позволяет управлять онлайн-инвестициями в физическое золото полностью удаленно из любой точки страны.

На сегодняшний день возможность пройти идентификацию в «Гознак.Инвестициях» доступна клиентам «Т-Банка» (ранее – «Тинькофф»). Для этого во время регистрации достаточно выбрать опцию подтверждения личности через сервис T-ID, после чего, зайдя по кнопке в сам сервис, согласиться с передачей своих персональных данных для идентификации. Эти данные пройдут дополнительную проверку на стороне «Т-Банка» с помощью антифрод-технологий, которые исключат возможность использования этих данных посторонними лицами для получения доступа к сервису «Гознак.Инвестиции». Сразу после этого личность пользователя автоматически будет подтверждена, и станет доступна полноценная работа в «Гознак.Инвестициях».

«Добавление идентификации новых клиентов в режиме онлайн было для нас принципиальной задачей, поскольку именно таким – полностью удаленным – сервис и задумывался изначально, – отметил руководитель сервиса «Гознак.Инвестиции» Валентин Кельбах. – Мы продолжим добавлять новые способы удаленного подтверждения личности, будем и дальше работать над улучшением пользовательского опыта. Как следствие – ожидаем кратного роста притока новых инвесторов в наш сервис».

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