ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86

Почему был необходим перенос ЕИС

Минфин продолжает переводить свои федеральные службы на серверы собственного центра обработки данных (ЦОД). О завершении переноса единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок с ранее арендованных мощностей «Гознака» в ЦОД Федеральной налоговой службы (ФНС) в Дубне CNews сообщила пресс-служба Федерального казначейства России.

Как рассказала CNews пресс-служба ведомства, перенос позволил увеличить нынешнюю производительность более чем на 25%, перейти на новую архитектуру, получить возможность использовать оборудование различных производителей и существенно сократить издержки.

По данным «Коммерсанта», использование мощностей «Гознака» стоило бюджету около 1 млрд руб. в год.

Кроме того, переезд дал Казначейству возможность использовать вместо серверов IBM серверы, построенные на архитектуре х86, что позволило мигрировать на приложения на открытом коде, и в перспективе даст возможность выбирать между производителями северов.

Напомним, что серверные мощности «Гознака» построены на архитектуре IBM. В 2019 г. государственная интегрированная информсистема управления общественными финансами «Электронный бюджет» переехала из московского ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС в подмосковной Дубне.

Казначейство России перенесло ЕИС в сфере закупок в ЦОД ФНС в Дубне

К проекту по переводу ЕИС в сфере закупок в новый Центр обработки данных ведомство готовилось почти год, сама реализация прошла в период с конца августа по начало сентября 2020 г. Впервые Казначейство России решало такие задачи, как перенос в новый ЦОД без длительной остановки доступа пользователей к сервисам системы более чем 1,3 ПБ данных с необходимостью их конвертации под архитектуру x86 в крайне сжатые сроки, полный контроль целостности данных при миграции, перенос 700 виртуальных машин объемом более пяти тысяч процессорных ядер с условием сохранения обычного графика частых установок новых версий или хот-фиксов.

Почему так важна ЕИС в сфере закупок

ЕИС в сфере закупок – высоконагруженная бизнес-критичная государственная информационная система. По данным Казначейства, ежесуточно в ЕИС осуществляется более 300 млн. транзакций, работает более 2,5 млн. пользователей, зарегистрировано более 750 тыс. организаций заказчиков и поставщиков. Ежегодный прирост системы – 14 млн. юридически-значимых документов. Система интегрирована более чем с 300 внешними системами и содержит более 1 ПБ сведений о закупках. Единственным исполнителем работ по развитию и сопровождению ЕИС в соответствии с распоряжением Правительства с 2017 г. является «РТ-Проектные технологии» корпорации «Ростех».

Функции ЕИС постепенно расширяются. Так в сентябре 2020 г. «РТ-Проектные технологии» заявила, что по заказу Казначейства России разработает новую функциональность ЕИС в сфере закупок. После модернизации, в том числе, повысится степень интеграции ЕИС и государственной информационной системы «Независимый Регистратор», которая фиксирует на видео действия участников аукциона.

Обновленная ЕИС будет предоставлять в «Независимый Регистратор» больший объем новых сведений, связанных с закупочным процессом, а также получит новые возможности по формированию юридически значимой электронной документации для закрытия контрактов. Кроме того, будет расширена функциональность для работы с денежными обязательствами – у госзаказчиков появятся дополнительные возможности для фиксации запланированных расходов бюджетных средств.

В сентябре 2020 г. Минфин опубликовал на regulation.gov.ru два проекта постановлений правительства с обширными поправками в нормы о регулировании госзакупок. Как пишет «Коммерсант», первый проект описывает новый этап интеграции ЕИС в сфере закупок с системой «Электронный бюджет», второй актуализирует нормы о доступе к закупкам малого и среднего бизнеса и регламентирует «точечность» применения протекционистских ограничений на закупки иностранной радиоэлектронной продукции. Проект постановления об интеграции ЕИС с «Электронным бюджетом», в частности, реализует идею отдельного планирования и учета закупок, проводимых для нацпроектов и федеральных проектов.

ФНС шестой год подряд запускает ЦОДЫ

Сеть мегаЦОДов ФНС включает федеральный дата-центр в Дубне и резервные площадки в городах Городец Нижегородской области и Ерзовка Волгоградской области. Система ЦОД рассчитана на совместное ее использование государственными органами, входящими в систему Минфина, в том числе Федерального Казначейства.

26 мая 2015 г. ФНС анонсировала запуск первого ЦОДа. Строительство ЦОДа обошлось государству примерно в 7,9 млрд руб. В 2017 г. ФНС запустила проекты по расширению своих ЦОДов. Общая смета рассчитанного на три года проекта превысила 4 млрд руб.

В 2019 г. «Компьюлинк», многолетний подрядчик ФНС по линии создания мегаЦОДов, сменился.

21 августа 2018 г. с ним были подписаны контракты на строительство второго здания технологической зоны основной федеральной площадки в Дубне на 1,93 млрд руб., а также второго здания технологической зоны резервной площадки в Городце на 1,92 млрд руб., что в сумме дало 3,85 млрд руб. На соответствующие аукционы кроме «Компьюлинка» никто не пришел, поэтому подряды достались ему без снижения начальных цен лотов.

Исполнить полученные контракты «Компьюлинку» не удалось. Анализ сайта госзакупок показал, что 25 января 2019 г. исполнение обоих контрактов было прекращено «по соглашению сторон». По первому из них ФНС успела заплатить исполнителю 54,3 млн руб., по второму — 81,2 млн руб.

В отношении прерванных проектов ФНС позже были запущены новые аукционы — по два на каждый из ЦОДов, и победителем в каждом из них стала компания «АМДтехнологии».

10 апреля 2019 г. с ней был подписан контракт на первый этап завершения строительства второго здания основной площадки на 275,5 млн руб., а 16 июля — на второй этап на 1,57 млрд руб. Аналогично 10 апреля 2019 г. «АМДтехнологии» получили подряд на первый этап завершения строительства второго здания резервного ЦОДа на 252,1 млн руб., а 16 июля — на второй этап на 1,57 млрд руб. В сумме это составляет 3,67 млрд руб.