ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза

Отчетные финансовые показатели компании, перехватившей у «Компьюлинка» огромные контракты ФНС по линии строительства ее ЦОДов, резко рванули вверх. Выручка «Амдтехнологий» по итогам 2019 г. подскочила на 350%.

Скачок выручки

Как стало известно CNews в рамках подготовки ежегодного рейтинга CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России, по итогам 2019 г. выручка ИТ-компании «Амдтехнологии» выросла примерно на 350% по сравнению с показателем 2018 г. Таким образом, если год назад она составляла немногим более 1 млрд руб., то сейчас подскочила до 4,5 млрд руб.

По информации редакции, порядка 95% выручки компании, в штате которой трудится порядка 130 человек, приходится на проекты для госсектора. Оставшиеся 5% — для финансовых организаций.

В вышеупомянутом рейтинге CNews за 2018 г. места для «Амдтехнологий» не нашлось. Нижний порог вхождения в список тогда составил 1,035 млрд руб. В новый рейтинг за 2019 г. компания попадет непременно. Ее точное место пока не ясно, но в прошлом году со своей нынешней выручкой она бы заняла 38 строчку.

Главная причина роста

Вполне очевидно, что львиная доля подскочившей выручки «Амдтехнологий» пришлась на контракты компании с Федеральной налоговой службой (ФНС). Напомним, в 2019 г. компания сменила многолетнего подрядчика ведомства по линии создания ее мегаЦОДов — основной площадки в подмосковной Дубне и резервной в Городце Нижегородской области. Как минимум с 2013 г. все крупнейшие многомиллиардные контракты в этом проекте забирал «Компьюлинк», зачастую без боя — выходя на тендеры в одиночестве, либо соревнуясь с претендентами, чьи заявки отклоняла конкурсная комиссия.

Дела нового суперподрядчика ФНС резко пошли в гору

Именно ему и именно в безальтернативном формате ранее достались и последние существенные подряды по этим ЦОДам. В частности 21 августа 2018 г. с ним были подписаны контракты на строительство второго здания технологической зоны основной федеральной площадки в Дубне на 1,93 млрд руб., а также второго здания технологической зоны резервной площадки в Городце на 1,92 млрд руб., что в сумме дало 3,85 млрд руб. На соответствующие аукционы кроме «Компьюлинка» никто не пришел, поэтому подряды достались ему без снижения начальных цен лотов.

Исполнить полученные контракты «Компьюлинку» не удалось. Анализ сайта госзакупок показывает, что 25 января 2019 г. исполнение обоих контрактов было прекращено «по соглашению сторон». По первому из них ФНС успела заплатить исполнителю 54,3 млн руб., по второму — 81,2 млн руб.

В отношении прерванных проектов ФНС позже были запущены новые аукционы — по два на каждый из ЦОДов, и победителем в каждом из них стала компания «Амдтехнологии».

Так, 10 апреля 2019 г. с ней был подписан контракт на первый этап завершения строительства второго здания основной площадки на 275,5 млн руб., а 16 июля — на второй этап на 1,57 млрд руб. Аналогично 10 апреля 2019 г. «Амдтехнологии» получили подряд на первый этап завершения строительства второго здания резервного ЦОДа на 252,1 млн руб., а 16 июля — на второй этап на 1,57 млрд руб. В сумме это дает 3,67 млрд руб.

На всех четырех аукционах конкуренцию победителю также никто не составил, поэтому контракты достались ему без снижения стартовых размеров лотов.

Стоит отметить, что не вся эта сумма должна была войти в структуру выручки компании за 2019 г. Работы по проекту рассчитаны на два года, поэтому часть денег «Амдтехнологии» скорее всего получат в 2020 г. Кроме того, для выполнения некоторых из рассматриваемых работ компания могла привлечь субподрядчиков.

Проблемы «Компьюлинка»

Отметим, что утрата «Компьюлинком» огромных контрактов произошла на фоне возникновения у интегратора существенных проблем, связанных с его президентом Михаилом Лящом.

Ровно через месяц после подписания контрактов — 21 сентября 2018 г. — Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Первоначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом. При этом он официально продолжает оставаться под домашним арестом — меру пресечения судьи ему не меняли.

Михаил Лящ подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью, а именно мошенничества, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

На днях, CNews стало известно о том, что «Компьюлинк» был включен в реестр недобросовестных поставщиков из-за просрочки при реализации строительно-монтажного проекта в Феодосии. Пребывание в таком статусе сулит компании трудности с заключением госконтрактов. Представители интегратора заявили о готовности добиваться немедленного исключения компании из РНП.

