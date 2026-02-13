Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы ДИТ Москва Помощник Москвы приложение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Подобайло Николай 16 4
|Путин Владимир 3387 3
|Лагода Георгий 60 2
|Аитов Тимур 197 2
|Дебда Маргарита 2 1
|Серебряков Виктор 56 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Михайлик Алексей 13 1
|Александров Сергей 17 1
|Шухман Григорий 4 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Апурин Николай 11 1
|Веселов Андрей 22 1
|Каушанский Александр 55 1
|Чернышев Андрей 70 1
|Шамшин Александр 3 1
|Рассказова Арина 1 1
|Денисов Анатолий 57 1
|Павлов Виталий 5 1
|Терещенко Максим 26 1
|Благовещенский Николай 1 1
|Канделаки Татьяна 2 1
|Шунаев Александр 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Парфентьев Алексей 170 1
|Натрусов Артем 312 1
|Собянин Сергей 495 1
|Лысенко Эдуард 313 1
|Глазков Александр 149 1
|Дьяченко Валерий 96 1
|Белоусов Максим 109 1
|Терещенко Денис 93 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Ципорин Павел 102 1
|Дворкович Аркадий 212 1
|CMS Magazine 19 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2213 1
|TAdviser IT Prize 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
|Microsoft Research 141 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.