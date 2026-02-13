Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Правительство Москвы ДИТ Москва Помощник Москвы приложение

Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.02.2026 «Программный Продукт» отмечает 10 лет на рынке ИТС 1
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 1
27.01.2023 Россиянам дадут госприложение для доносов на водителей в обмен на бонусы 3
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
17.12.2021 В России запустят государственное приложение для добровольных осведомителей. По нему будут выписывать штрафы без протокола 3
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 1
17.12.2020 Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры 3
29.05.2020 Николай Подобайло, «Программный продукт» -

Транспортная система Москвы становится все более интеллектуальной и персонализированной

 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы» 2
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
01.10.2018 Московский транспорт перейдет на большие данные 1
28.04.2018 Николай Подобайло - Нужно быть не просто разработчиками ПО, а инноваторами 1
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Программный продукт ГК 78 5
Инфокомпас 14 2
Ростелеком 10416 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 2
Yandex - Яндекс 8613 2
Apple Inc 12756 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
Oracle Corporation 6902 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 2
Google LLC 12342 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 22 1
WorkDay 28 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 112 1
Artwell - Артвелл 16 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
МегаФон 10103 1
SAP SE 5466 1
Microsoft Corporation 25338 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 542 1
Intel Corporation 12579 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 479 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 1
Diasoft - Диасофт 1056 1
Sony 6641 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 1
McKinsey & Company Int 281 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
Cloud4Y 303 1
Rimini Street 77 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1400 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 156 2
CF Industries 4 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
МКБ - Московский кредитный банк 620 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 1
Альфа-Банк 1890 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
Ингосстрах СПАО 454 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1379 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
БЕРГ - BERG 20 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 122 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4829 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 228 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 20 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 161 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Администрация Белгорода 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 533 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5276 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 166 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3281 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7454 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12293 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6932 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5986 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1417 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2524 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2876 3
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 51 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10146 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12412 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17192 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1184 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13400 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5928 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 126 2
Data monetization - Монетизация данных 1837 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6218 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5924 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 799 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1054 3
Google Android 14823 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 3
МВД РФ - ГИБДД ФИС - Федеральная Информационная Система - СТРАС ГИБДД МТО РВ - Специализированная территориально-распределенной автоматизированная система Госавтоинспекции материально-технического обеспечения реального времени 24 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
Apple iOS 8325 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 702 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 87 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 85 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 16 1
Программный продукт ГК - Р3 GlobalData 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 33 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 1
Apple - App Store 3020 1
Подобайло Николай 16 4
Путин Владимир 3387 3
Лагода Георгий 60 2
Аитов Тимур 197 2
Дебда Маргарита 2 1
Серебряков Виктор 56 1
Рудычева Наталья 95 1
Херсонцев Алексей 93 1
Игнатов Виктор 12 1
Михайлик Алексей 13 1
Александров Сергей 17 1
Шухман Григорий 4 1
Новожилов Алексей 20 1
Горожанин Михаил 10 1
Апурин Николай 11 1
Веселов Андрей 22 1
Каушанский Александр 55 1
Чернышев Андрей 70 1
Шамшин Александр 3 1
Рассказова Арина 1 1
Денисов Анатолий 57 1
Павлов Виталий 5 1
Терещенко Максим 26 1
Благовещенский Николай 1 1
Канделаки Татьяна 2 1
Шунаев Александр 1 1
Галушкин Олег 182 1
Озерецковская Светлана 5 1
Трояновский Владимир 62 1
Парфентьев Алексей 170 1
Натрусов Артем 312 1
Собянин Сергей 495 1
Лысенко Эдуард 313 1
Глазков Александр 149 1
Дьяченко Валерий 96 1
Белоусов Максим 109 1
Терещенко Денис 93 1
Клепиков Алексей 121 1
Ципорин Павел 102 1
Дворкович Аркадий 212 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 14
Россия - РФ - Российская федерация 158442 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 2
Россия - УФО - Тюменская область 1292 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1335 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
Европа 24684 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
Испания - Мадрид 175 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 1
Саудовская Аравия - Королевство 640 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 1
Швейцария - Цюрих 278 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 778 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 1
Ирландия - Дублин 163 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 86 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 80 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 10
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 7
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2955 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6416 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1295 3
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 357 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7601 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Паспорт - Паспортные данные 2736 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
Здравоохранение - Реабилитация 419 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1058 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 118 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11783 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 2
CMS Magazine 19 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 1
TAdviser IT Prize 8 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Microsoft Research 141 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews Баттл 71 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 91 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще