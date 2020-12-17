Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры

Приложение «Помощник Москвы» по заказу столичной мэрии почти на 77 млн руб. получит новые функции – граждане смогут жаловаться не только на неправильную парковку, но также на незаконную торговлю и на массовые скопления людей. Притом делать они это будут не бесплатно – в обмен на донос они получат футболки, кепки и даже возможность пообедать фастфудом.

Новые возможности доноса

Власти Москвы заказали разработку улучшенной версии сервиса «Помощник Москвы», изначально созданного для приема жалоб жителей российской столицы на нарушения правил парковки. На модернизацию будет затрачено 76,8 млн руб., и деньги пойдут на расширение возможностей этого проекта.

Другими словами, жители столицы при помощи «Помощника Москвы» смогут жаловаться на других горожан из-за самых разных нарушений. В частности, им будет предоставлена возможность сообщать о незаконной торговле и о массовых скоплениях людей в общественных местах.

На момент публикации материала приложение «Помощник Москвы» было доступно на платформах Google Android и Apple iOS. К примеру, из Google Play оно было скачано свыше 100 тыс. раз, но его рейтинг в этом магазине составлял всего 3,2 балла из 5 возможных. Рейтинг в App Store (Apple) оказался ненамного выше – 3,6 балла из 5.

Масштабные изменения

В дополнение к новым типам жалоб в «Помощнике Москвы», по информации «Коммерсанта», разработчики модернизируют и уже имеющиеся. Например, каждая поданная через приложение жалоба на неправильную парковку после обновления будет перепроверяться через городскую систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Базовая функция приложения - отправка жалоб на неправильную парковку

«Помощник Москвы» после апдейта превратится в средство выявления нарушителей коронавирусного карантина. Доступ к этой функции приложения получат представители властей – они смогут проверять людей по базе больных COVID-19, и если человек будет найден в этой базе, то ему будет грозить штраф.

При помощи «Помощника Москвы» жители столицы смогут жаловаться не только на обычных граждан, но и на состояние города. Например, они смогут уведомлять о плохом состоянии велопарковок.

Вознаграждение за доносы

В действующей версии «Помощника Москвы» имеется функция вознаграждения граждан за большое количество жалоб. Разработчики обновят и ее, чтобы обеспечить гражданам дополнительный стимул пользоваться приложением по прямому назначению. За каждую жалобу пользователи будут получать баллы с возможностью их обмена на «ценные» вещи».

Баллы за доносы можно обменять на очень широкий спектр товаров и услуг

Так, рассказав, например, о бабушке, торгующей зеленью с огорода там, где это делать нельзя, добросовестный житель столицы получит дополнительные баллы и сможет обменять их на проезд в метро, порцию фастфуда, а также на футболки, рюкзаки и кепки.

Сроки реализации

Подрядчик, который займется усовершенствованием «Помощника Москвы», был определен на конкурсной основе. Столичные власти разместили госзакупку 29 октября 2020 г. с максимальной ценой контракта почти 78 млн руб. Заявки принимались до 23 ноября 2020 г., и в итоге в тендере участвовали две компании. Победитель предложил 76,8 млн руб.





Рейтинг «Помощника Москвы» в App Store (слева) и Google Play

Победитель тендера был определен 3 декабря 2020 г. Подрядчику предстоит выполнить все условия контракта к середине января 2021 г., а заказчиком работ выступил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Причины и последствия

Власти Москвы еще с самого начала пандемии коронавируса COVID-19 в России стремятся использовать любые возможности слежки за гражданами. Президент России Владимир Путин перевел всю страну на режим самоизоляции с 28 марта 2020 г., а уже 29 марта 2020 г. мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью каналу «Россия-1»: «Наблюдение за этими гражданами (заболевшими коронавирусом) будет чрезвычайно жесткое, мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города».

Представители ЦОДД подтвердили «Коммерсанту» скорое расширение возможностей «Помощника Москвы». В Центре уточнили, что интеграция новых функций доноса необходима, чтобы «улучшить безопасность и качество оказания транспортных услуг». При этом они не уточнили, как информация о незаконной торговле может повлиять на качество этих самых услуг.

Между тем, не все одобряют новую инициативу столичных властей. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев сообщил «Коммерсанту», что подобное усовершенствование приложения «Помощник Москвы» будет «способствовать не только дополнительному сбору данных о гражданах, но и социальной напряженности и разобщенности, что может свидетельствовать о попытках переориентировать негативные настроения граждан с правительства и его политики на соседей». Савельев добавил также, что в случае если опыт «такого рода стукачества» окажется успешным, власти начнут масштабировать систему доносов и на другие правонарушения.