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Александров Сергей
УПОМИНАНИЯ
Александров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
|OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
|Савельев Александр 40 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Евдокимов Андрей 84 1
|Баринов Александр 44 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Рассказов Сергей 39 1
|Ромашкин Алексей 15 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Кутдюсов Фарид 2 1
|Тыщенко Марина 9 1
|Янушкевич Владимир 6 1
|Сиваков Юрий 9 1
|Завьялов Николай 6 1
|Байдин Сергей 6 1
|Фатеева Людмила 5 1
|Малышев Игорь 20 1
|Старыгин Александр 3 1
|Макаренков Константин 41 1
|Никулин Игорь 23 1
|Горюнов Павел 6 1
|Кимельман Константин 10 1
|Суслов Андрей 12 1
|Волкова Ирина 6 1
|Парамонов Леонид 7 1
|Богданов Игорь 4 1
|Пчелина Екатерина 1 1
|Зигизмунд Кирилл 2 1
|Архангельский Денис 2 1
|Ковальчук Иван 3 1
|Гацура Дмитрий 3 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Путин Владимир 3259 1
|Подобайло Николай 16 1
|Милушкина Ирина 2 1
|Егоров Даниил 23 1
|Шунаев Александр 1 1
|Трещова Ольга 1 1
|Bellmann Robert - Белльманн Роберт 8 1
|Левитиан Константин 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 1
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|Juniper Research 536 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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