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Александров Сергей


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «Первый Бит» вдвое сократил время закупочных процессов НИЦ «Курчатовский институт» 1
24.07.2024 «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы девелопера «ГК Алькор» 1
19.12.2023 Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников 1
27.01.2023 Россиянам дадут госприложение для доносов на водителей в обмен на бонусы 1
16.08.2022 «Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве 1
27.10.2021 В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S 1
20.07.2017 «КИБ СёрчИнформ» интегрировали с отечественной ОС ROSA Linux 1
27.04.2017 «ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве 1
14.04.2017 Mont займется продвижением продуктов «НТЦ ИТ Роса» 1
20.01.2017 Совместимость продуктов «Рутокен» с ROSA Crypto Tool подтверждена на практике 1
01.07.2011 ВКС в России: рынок жаждет "правильных" решений 1
30.11.2010 «АМТ-Груп» построила единую мультисервисную сеть для «Газпром нефти» 1
19.03.2008 Партнеры заработают в 18 раз больше Microsoft 1
22.10.2003 IBS: новое назначение 2
11.06.2002 Новые назначения в российском представительстве HP 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Александров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 347 3
HP Inc. 5723 3
Microsoft Corporation 24925 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 319 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 440 1
Dropbox 504 1
MONT - МОНТ 158 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 823 1
Cisco Systems 5168 1
Крок - Croc 1787 1
Sony 6583 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
SAP SE 5350 1
IBM - International Business Machines Corp 9484 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 422 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Logitech 422 1
Adobe Systems 1562 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
АйТи 1391 1
ESG - Enterprise Strategy Group 246 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
LifeSize 51 1
Dannie Group - Дэнни 4 1
HP Services - HPS 26 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 417 1
Ruteq - Рутек 32 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Мототелеком 7 1
Ростех - Автоматика Концерн 1684 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
GS Group - Гео-Строй Групп - Джи Эс Консалтинг 2 1
Luxms 89 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 212 1
Газпром нефть 645 1
Газпром ПАО 1376 1
Дмитровская областная больница 7 1
Hyundai Motor Company 402 1
Седьмой Континент 64 1
Алькор ГК 1 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4502 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1418 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 103 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 89 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5089 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 1
Федеральное казначейство России 1825 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 68 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26222 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30828 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 936 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16380 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10672 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21289 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8465 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13015 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11854 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4966 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25079 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7809 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12945 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10912 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2018 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6629 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7120 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1265 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4699 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6139 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1009 1
DDR - Double data rate 2820 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10155 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3840 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 694 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2446 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1351 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 1
Linux OS 10335 3
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 291 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 150 1
КриптоПро CSP СКЗИ 222 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 159 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 65 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 803 1
Microsoft Office 365 960 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 896 1
AMT IP Forum 14 1
Polycom UC Intelligent Core - Polycom UC Board 8 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 77 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Microsoft Visual Studio 413 1
Adobe Connect 24 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1024 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1368 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 372 1
Luxms BI 88 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1146 1
Microsoft Windows 15999 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1143 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3350 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 98 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1844 1
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 1
LifeSize Passport 5 1
LifeSize Room 7 1
Microsoft Office 3842 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 1
Савельев Александр 40 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Евдокимов Андрей 84 1
Баринов Александр 44 1
Сорокин Святослав 27 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Рассказов Сергей 39 1
Ромашкин Алексей 15 1
Зезюлинский Николай 23 1
Кутдюсов Фарид 2 1
Тыщенко Марина 9 1
Янушкевич Владимир 6 1
Сиваков Юрий 9 1
Завьялов Николай 6 1
Байдин Сергей 6 1
Фатеева Людмила 5 1
Малышев Игорь 20 1
Старыгин Александр 3 1
Макаренков Константин 41 1
Никулин Игорь 23 1
Горюнов Павел 6 1
Кимельман Константин 10 1
Суслов Андрей 12 1
Волкова Ирина 6 1
Парамонов Леонид 7 1
Богданов Игорь 4 1
Пчелина Екатерина 1 1
Зигизмунд Кирилл 2 1
Архангельский Денис 2 1
Ковальчук Иван 3 1
Гацура Дмитрий 3 1
Тютюнник Александр 41 1
Путин Владимир 3259 1
Подобайло Николай 16 1
Милушкина Ирина 2 1
Егоров Даниил 23 1
Шунаев Александр 1 1
Трещова Ольга 1 1
Bellmann Robert - Белльманн Роберт 8 1
Левитиан Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14289 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 933 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 113 1
Германия - Федеративная Республика 12812 1
Франция - Французская Республика 7916 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7808 1
Беларусь - Белоруссия 5889 1
Армения - Республика 2337 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 298 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5395 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9324 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 664 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 515 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 391 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10279 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6526 1
Английский язык 6772 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11192 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9193 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7134 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8290 1
Аудит - аудиторский услуги 2855 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8780 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 656 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1504 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 249 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5143 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10264 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4794 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6655 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1097 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 406 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6068 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 468 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 275 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 26 1
Ведомости 1097 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Juniper Research 536 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
Государственный Русский музей 48 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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