В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S

Российский производитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования АО «Рутек» первым в нашей стране выпустил платы для запуска новых серверных процессоров компании «Байкал Электроникс» Baikal-S (BE-S1000), расширенного тестирования их функционала и производительности, а также отладки встроенного ПО UEFI.

Плата располагает одним процессорным сокетом под процессор Baikal-S, шестью каналами DDR4 памяти и 12 разъемами под модули памяти, поддерживающими работу вплоть до скорости DDR4-3200, а также размер до модуля 128 ГБ.

На плате размещены 5 интерфейсов PCIe Gen 4 со всеми типами конфигураций, для проверки всех режимов работы (всего 14 разъемов), интерфейсы USB, UART, JTAG, GPIO, I2C/SMBus2, управляющими и тестовыми сигнальными линиями, встроенный управляющий контроллер на базе микроконтроллера семейства STM32, индикация режимов работы платы и состояния доменов питания в виде LED светодиодов.

Это первая подобная инженерная плата для нового серверного процессора компании «Байкал Электроникс» Baikal-S, являющимся на данный момент единственным в своем роде многоядерным серверным процессором в российской микроэлектронике. В основе процессора используются новая системная шина и высокоскоростные периферийные интерфейсы четвертого поколения PCIe Gen4. Процессор представляет собой SoC (систему на кристалле) и имеет 48 ядер Arm© Cortex™-A75 архитектуры ARM v8-A с частотой до 2.2 ГГц, а так же 80 линий PCIe Gen4, 6 каналов памяти DDR4. Процессор изготавливается по 16-нанометровому технологическому процессу и имеет энергопотребление до 120 Вт.

Разработчиком инженерных плат для процессоров Baikal-S стала компания ООО «Гаоди Рус» — российский независимый центр разработки и контрактный производитель электроники. С 2021 г. ООО «Гаоди Рус» является частью международной группы компаний DANNIE Group. Партнерское соглашение между «Гаоди Рус» и «Байкал Электроникс» было подписано в октябре 2021 г.

«Мы видим в дизайн-центрах, с которыми заключили партнерские соглашения, действенный инструмент продвижения идеи импортозамещения в сегменте серверных решений. Мы плотно сотрудничаем с компанией «Гаоди Рус» и отмечаем, что коллеги действуют на опережение, уже сегодня предлагая решения на базе новых российских процессоров, которые только выводятся на рынок», — подчеркивает Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс».

«Произвести монтаж сложной и крупногабаритной платы позволило современное оборудование, — отметил заместитель генерального директора АО «Рутек» Сергей Александров. — Технологическая линия поверхностного монтажа была изначально спроектирована для серийного выпуска серверных и компьютерных плат. Отличительная особенность линии – автоматизация настроек и прецизионный трехступенчатый оптический контроль, позволяющий осуществлять мониторинг всех технологических операций – от нанесения припойной пасты до проверки установленных компонентов. Технологические линии, имеющиеся в арсенале компании «Рутек», позволяют производить как опытные и экспериментальные партии, так и крупносерийные заказы».