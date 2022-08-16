«Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве

Российская ГК Luxms и системный интегратор «Инлайн груп» подписали соглашение о партнерстве. Решения на платформе Luxms BI будут использоваться в крупных инфраструктурных проектах, а также в составе услуг по сохранению работоспособности ИТ в условиях санкций.

Возможности Luxms BI позволят заказчикам «Инлайн груп» из нефтегазовой сферы, банковского сектора, ритейла и других отраслей экономики работать с большими данными благодаря обширному аналитическому инструментарию. Они получат доступ к множеству возможностей — от готовых дэшбордов для оперативной поддержки принятия решений до развитой функциональности self-service. Передовая датацентричная архитектура обеспечивает главные технологические конкурентные преимущества платформы Luxms BI — высочайшую скорость отклика, неограниченную горизонтальную масштабируемость, надежность и безопасность. В Luxms BI использованы только собственные и open-source компоненты.

«Партнёрство с Luxms позволит нам увеличить объем контрсанкционных услуг и предложить заказчикам оперативную миграцию с импортных BI-платформ на лучшие российские аналитические решения, — сказал событие директор департамента по работе со стратегическими проектами „Инлайн груп“ Сергей Александров. — Передовые разработки Luxms отвечают самым высоким требованиям к датацентричным системам. Они взаимодействуют с любыми объёмами разнородных данных, помогая бизнесу контролировать ключевые процессы и анализировать их эффективность».

«В фокусе нашей компании — укрепление технологического суверенитета страны посредством развития и совершенствования российских BI и Big Data-решений, — сказал директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник. — Сотрудничество с „Инлайн груп“ расширит возможности Luxms в области продвижения инновационного отечественного ПО, превосходящего зарубежные аналоги».

Платформа Luxms BI включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по классу «системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных».