Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188378
ИКТ 14580
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81446
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Сорокин Святослав


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства 1
05.11.2025 CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка 2
05.11.2025 Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски 1
29.03.2021 В «СКАЛА-Р Управление» версии 1.91 появилась поддержка блочных СХД 1
15.03.2021 «СКАЛА-Р» поддерживает еще больше сценариев перехода на импортозамещенную архитектуру 1
25.12.2020 В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования 1
02.11.2020 «СКАЛА-Р Управление» теперь работает с внешними СХД 1
19.12.2019 IBS выпустила масштабное обновление продуктов линейки «Скала» 1
03.09.2019 Merlion стал дистрибьютором российских ИТ-решений «Скала-Р» 1
26.08.2019 Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала 1
19.07.2019 Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского» 1
02.07.2019 В IBS стартовала новая партнерская программа для линейки продуктов «Скала» 1
21.06.2019 IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место» 1
17.06.2019 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate 1
04.06.2019 IBS выпустил новую версию «Скала-Р управление» 1
13.05.2019 IBS и «Ред Софт» представили полностью совместимый стек российских технологий на базе «Ред ОС» и «Скала-Р» 1
21.02.2019 ФБ МСЭ Минтруда и IBS Interlab протестировали гиперконвергентный комплекс «Скала-Р» 1
04.03.2011 Владимир Катаев возглавил направление предпродажной подготовки проектов Verysell 1
10.03.2010 Verysell: выручка сократилась на 20%, персонал - на треть 1
19.01.2010 Топ-менеджер «Астерос» возглавил направление системной интеграции и консалтинга в Verysell 3
10.07.2009 ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 1
03.10.2007 В «Би-Эй-Си» назначен генеральный директор 3
08.07.2004 Бывший сотрудник "Оптимы" займется интеллектуальными зданиями в "Би-Эй-Си" 1
23.10.2002 "Би-Эй-Си" раскрывает карты и открывает Центр Решений 1
22.08.2002 Компания Hewlett-Packard назначила нового начальника Департамента по работе с партнерами 1
11.06.2002 Новые назначения в российском представительстве HP 1
30.01.2002 Compaq увеличил обороты в России 1
18.09.2001 Обращение инициативной группы IT-ассоциации 1
23.08.2001 Compaq и Verysell подвели итоги работы в первом полугодии 2001 года 1
23.02.1999 В составе руководства московского представительства Compaq произошли изменения 1

Публикаций - 30, упоминаний - 35

Сорокин Святослав и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 250 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 11
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 7
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 4
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 3
Код Безопасности 707 3
HP Inc. 5765 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
Газинформсервис - ГИС 418 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 137 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 94 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2526 2
Microsoft Corporation 25271 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 257 1
Getmobit - Гетмобит 39 1
Tonk - Тонк ГК 59 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
HP 3Com 680 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
BMC Software 92 1
Открытые технологии 716 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Verysell IT Services - Верисел Сервис 8 1
Verysell Иконтри 14 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Cabletron Systems 71 1
Россервис 53 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
HP Services - HPS 26 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 42 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8241 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12916 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4948 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73486 18
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1707 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 871 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3308 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2175 2
DevOps - Development и Operations 1081 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18365 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 527 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
Скала^р ВРМ - Виртуальное Рабочее Место 11 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 165 2
Linux OS 10946 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1330 2
Microsoft Windows 16370 2
Stafory - робот Вера 355 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 1
Intel Evo 107 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
ИнфоКрипт - SberSign 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 1
Kaspersky Internet Security 472 1
Код Безопасности - vGate 84 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 1
Карасев Антон 21 3
Краснов Михаил 86 2
Буянова Елена 3 2
Симаков Олег 113 1
Карачинский Анатолий 95 1
Степанюк Михаил 77 1
Сизоненко Григорий 44 1
Яппаров Тагир 105 1
Шевченко Владимир 150 1
Макаренков Константин 41 1
Македонский Сергей 47 1
Горюнов Павел 6 1
Игнатов Сергей 73 1
Сараев Александр 6 1
Голосов Алексей 21 1
Ананьев Алексей 110 1
Муравьев Андрей 11 1
Романченко Дмитрий 15 1
Бяков Юрий 42 1
Карпов Сергей 46 1
Попов Владимир 25 1
Агамирзян Игорь 74 1
Полянский Денис 14 1
Ершова Элеонора 67 1
Фридман Борис 4 1
Васин Василий 35 1
Рассказов Сергей 39 1
Аншина Марина 79 1
Сивидов Алексей 40 1
Кимельман Константин 10 1
Карпачев Александр 25 1
Александров Сергей 17 1
Андреев Сергей 66 1
Симонов Игорь 103 1
Носик Антон 106 1
Глазов Алексей 7 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Ованесян Георгий 15 1
Бутман Евгений 29 1
Ромашкин Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157509 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 2
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Европа 24654 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1741 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3165 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 435 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Аренда 2583 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8390 3
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Гартнер 3615 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще