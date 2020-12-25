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В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Rubytech объявила о том, что интеграция программно-определяемого инфраструктурного комплекса «СКАЛА-Р» с популярной системой резервного копирования Veritas NetBackup поможет гарантированно сохранить важные данные и встроить «СКАЛА-Р» в сложившийся ИТ-ландшафт.

Для подключения к внешним системам резервного копирования в ПО «СКАЛА-Р Управление» был разработан модуль интеграции на базе программного обеспечения Veritas NetBackup. Новый компонент выступает «шлюзом» между программно-определяемым комплексом «СКАЛА-Р» и программным обеспечением Veritas для управления резервным копированием.

Модуль интеграции позволяет делать резервные копии виртуальных машин и находящихся в них приложений без использования внешних агентов, сохраняя консистентность данных: комплекс «СКАЛА-Р» подключается к Veritas NetBackup и производит резервное копирование виртуальных машин в безагентском режиме и приложений в агентском режиме. Это значительно упрощает процедуру резервного копирования и последующего восстановления.

Администратору не нужно отдельно делать бэкапы виртуальных машин и приложений и восстанавливать каждый бэкап вручную, как это было бы при использовании только встроенных средств. Все операции резервного копирования сосредоточены в Veritas NetBackup, то есть производятся одним инструментом и из единой консоли, что более эффективно и занимает меньше времени.

Святослав Сорокин, директор по развитию продуктов «СКАЛА-Р»: «Заказчики выбирают те решения, которые можно легко встроить в существующий ландшафт. Именно поэтому новая версия «СКАЛА-Р» поддерживает нативную интеграцию с СРК Veritas NetBackup. Мы доработали наше программное обеспечение, добавив новый компонент, который будет отвечать за интеграцию с внешними системами резервного копирования, и в дальнейшем планируем аналогичное сотрудничество с другими крупными производителями таких систем».

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