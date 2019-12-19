IBS выпустила масштабное обновление продуктов линейки «Скала»

IBS выпустила масштабное обновление продуктов линейки «Скала».

Новая версия системы управления «Скала-Р» поможет компаниям решить проблему сохранности данных и доступности сервисов, а также существенно повысить производительность ИТ-инфраструктуры. Теперь система «Скала-Р» поддерживает конфигурацию «метрокластер», что позволяет разместить вычислительные мощности и хранилище организации на нескольких географически-разнесенных площадках с сохранением производительности и надежности на том же уровне, как если бы вся ИТ-инфраструктура была расположена в одном ЦОДе.

Разработчики «Скала-Р» расширили возможности балансировщика нагрузки между серверами внутри кластера. Теперь система позволяет оценить уровень утилизации хостов кластера и выделить виртуальные машины, которые сильнее других загружают каждый сервер. Благодаря этому можно спланировать и осуществить миграцию виртуальных машин для более устойчивой и прогнозируемой работы ИТ-инфраструктуры. Функция работает в трех режимах: ручном, частично автоматическом и полностью автоматическом. В автоматическом режиме при создании новой виртуальной машины система сама определит место для ее размещения и запуска, выбрав хост с наименьшей текущей и планируемой загрузкой.

В новой версии системы также реализованы правила связанности между группами виртуальных машин и хостов, а также внутри группы виртуальных машин. Правила могут иметь как рекомендательный, так и строгий характер. Теперь у администратора появилась возможность распределять и «закреплять» виртуальные машины или группы виртуальных машин по хостам. Это поможет запускать виртуальные машины только на определенных физических серверах или выполнять условия, когда, к примеру, узлы кластера, настроенного в виртуальных машинах, необходимо держать на разных хостах (связанность «виртуальная машина – виртуальная машина»).

В VD-решении «Скала-Р ВРМ» появилась поддержка связанных клонов (linked clone). Режим связанных клонов позволяет очень быстро создавать рабочие столы, которые не будут занимать много места: связанный клон создается за секунды и имеет диск фактически нулевого размера.

Дополнительно была реализована возможность подключения в сессию пользователя для оказания технической поддержки внутри рабочего стола. При этом соблюдены требования безопасности: подключение администратора может быть осуществлено только с разрешения пользователя, а также, в зависимости от прав администратора, подключение в сессию может быть только в режиме просмотра или управления. Для упрощения оповещения пользователей о планируемых сервисных работах в «Скала-Р ВРМ» добавлена возможность отправки мгновенных сообщений как в клиент ВРМ, так и на рабочий стол пользователя.

Святослав Сорокин, директор по развитию продуктов «Скала», сказал: «Задачи для разработки новой версии продуктов формировались из запросов заказчиков и партнеров и результатов многочисленных тестов, которые были проведены в течение 2019 г. Обратная связь и пожелания по развитию продукта, которые мы получаем от пользователей, стали основой дорожной карты развития продуктов на 2020-2021 гг. Оценив объем предстоящей работы, мы существенно усилили команду разработки и инженерный состав. По итогам тестов "Скала-Р" и "Скала-Р ВРМ" рекомендованы к закупкам в крупнейших корпорациях и государственных организациях. Версия 1.50 – лишь начало большого пути».

Антон Карасев, технический директор программных продуктов «Скала», отметил: «Развитие функциональности продуктов на таком уровне требует глубокой экспертизы: разработка математических моделей, отработка пограничных сценариев, подбор оптимальных коэффициентов. Версия 1.50 является большим шагом вперед для "Скалы", но при этом ставит перед нами еще более смелые цели. Кроме этого, мы постоянно работаем над улучшением пользовательского опыта для администраторов, упрощением обслуживания инфраструктуры на основе нашей системы, расширением совместимости (например, в 1.50 появилась поддержка Astra Linux "Орел" и "Смоленск")».