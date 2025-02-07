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Полянский Денис



07.02.2025 Selectel подтвердил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью пентеста от F.A.C.C.T. 1
15.04.2024 В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется 1
14.12.2023 Клиентам Selectel стала доступна услуга организации защищенного канала связи с использованием алгоритмов ГОСТ 1
15.06.2023 Bi.Zone провела аудит безопасности для Selectel 1
16.01.2023 Selectel подтвердил соответствие облачной платформы наивысшему уровню защиты персональных данных 1
30.12.2022 Облачная инфраструктура в России 2022: Selectel проанализировал тренды рынка за прошедший год 1
12.09.2022 Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу 1
16.10.2019 «Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7 1
17.06.2019 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate 1
25.10.2016 Виртуальная инфраструктура ГУИТ Омской области — под защитой vGate-S R2 1
19.10.2016 vGate обеспечил защиту данных в виртуальной инфраструктуре «Либерти Страхования» 1
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Полянский Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 389 6
Код Безопасности 620 5
Broadcom - VMware 2365 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 326 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
SAP SE 5280 1
Qlik - QlikTech 160 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 314 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 1
Tesla Motors 397 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1636 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 378 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4131 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6115 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21208 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11086 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15957 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27597 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2668 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24203 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2211 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1182 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 901 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4699 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 772 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6157 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1905 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2487 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 319 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 457 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15766 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5041 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3732 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 65 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1438 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11983 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 396 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12569 1
Код Безопасности - vGate 73 5
Broadcom - VMware vSphere 556 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1330 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 147 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Microsoft Office 365 941 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 1
Selectel ML-платформа 7 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 46 1
FreePik 1009 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4481 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 56 1
Т1 НОТА Купол 17 1
Сорокин Святослав 27 1
Романченко Дмитрий 14 1
Костенко Константин 1 1
Красильников Роман 5 1
Худяков Александр 6 1
Чунаев Антон 7 1
Колегов Иван 5 1
Оболенский Денис 1 1
Ансимов Константин 32 1
Волошин Евгений 63 1
Андронов Андрей 10 1
Люторович Александр 2 1
Демидов Сергей 127 1
Душа Игорь 22 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Россия - СФО - Омская область 676 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8064 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3172 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5844 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9846 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 167 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1207 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6995 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10971 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 188 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Ведомости 1010 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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