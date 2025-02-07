Полянский Денис
Полянский Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4131 9
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Костенко Константин 1 1
|Красильников Роман 5 1
|Худяков Александр 6 1
|Чунаев Антон 7 1
|Колегов Иван 5 1
|Оболенский Денис 1 1
|Ансимов Константин 32 1
|Волошин Евгений 63 1
|Андронов Андрей 10 1
|Люторович Александр 2 1
|Демидов Сергей 127 1
|Душа Игорь 22 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144856 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
|Россия - СФО - Омская область 676 1
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