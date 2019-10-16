«Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7

«Код безопасности» объявила о прохождении сертификационных испытаний и старте продаж продукта vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7.

О выпуске vGate 4.2 «Код безопасности» сообщал в мае 2019 года. Ключевое отличие обновленного продукта – поддержка VMware vSphere 6.7. Совместная работа с последней версией платформы виртуализации VMware позволяет использовать продукт в самых современных виртуальных инфраструктурах. vGate 4.2 совместим с Platform Services Controller, который выделен в отдельный сервер и способствует распределению нагрузки, и может применяться в крупномасштабных инфраструктурах со сложной архитектурой. С помощью нового шаблона политик безопасности VMware vSphere 6.7 Security Configuration Guide клиенты смогут привести свои современные виртуализованные инфраструктуры в соответствие международным требованиям в автоматизированном режиме.

В настоящее время завершено прохождение сертификационных испытаний во ФСТЭК России для подтверждения выданных ранее сертификатов соответствия. Продукт vGate 4.2 может применяться для защиты конфиденциальной информации по 5 классу СВТ, 4 уровню контроля НДВ, для защиты ИСПДн до 1 уровня включительно, ГИС до 1 класса включительно и АС до класса 1Г включительно. Продукт vGate-S 4.2, в свою очередь, может использоваться для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, он соответствует требованиям руководящих документов на отсутствие недекларированных возможностей по 2 уровню контроля и может применяться в АС до класса 1Б включительно.

«В релизе vGate 4.2 основные усилия были направлены на поддержку новых версий платформ виртуализации – vSphere 6.7 и Скала-Р 1.20. Особое внимание было уделено поддержке новых сложных конфигураций vSphere 6.7, чтобы не ограничивать возможноcти платформы при внедрении vGate. Кроме того, получили развитие функции автоматизации и ускорения работы, такие как автодобавление виртуальных машин в сегменты, работа с группами Active Directory и многие другие. Мы благодарны нашим партнерам за доверие и использование vGate 4.2 в своих проектах до релиза, а также за ценную обратную связь по итогам их работы с новой версией продукта», – сказал Денис Полянский, руководитель направления средств защиты виртуальных инфраструктур компании «Код безопасности».