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Меремьянин Дмитрий
|17.04.2025
|Исследование Selectel: 42% российских компаний планируют расширять свою ИТ-инфраструктуру в 2025 году 1
Меремьянин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8400 1
|Selectel - Селектел 402 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
|Ансимов Константин 34 1
|Полянский Денис 13 1
|Исаев Дмитрий 44 1
|Аникин Дмитрий 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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