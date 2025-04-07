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Ковальчук Иван



07.04.2025 MONT открыла киберполигон для тестирования решений по информационной безопасности 1
14.04.2017 Mont займется продвижением продуктов «НТЦ ИТ Роса» 1
09.08.2016 «МойОфис» выходит на рынки Белоруссии, Казахстана и Киргизии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ковальчук Иван и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 150 2
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 28 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 328 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2016 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30199 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10276 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 897 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6228 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147006 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
Казахстан - Республика 5599 1
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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