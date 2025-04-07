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Ковальчук Иван
|07.04.2025
|MONT открыла киберполигон для тестирования решений по информационной безопасности 1
|14.04.2017
|Mont займется продвижением продуктов «НТЦ ИТ Роса» 1
|09.08.2016
|«МойОфис» выходит на рынки Белоруссии, Казахстана и Киргизии 1
Ковальчук Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
|Александров Сергей 14 1
|Мыскин Роман 38 1
|Иванова Екатерина 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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