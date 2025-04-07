MONT открыла киберполигон для тестирования решений по информационной безопасности

Группа компаний MONT запустила виртуальную платформу «Киберполигон MONT», созданную для тестирования и сравнения решений по кибербезопасности. Партнеры MONT получат доступ к продуктам ведущих вендоров России и в условиях, приближенным к реальным, смогут выбрать наиболее подходящие продукты с учетом индивидуальных задач заказчика. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Платформа представляет собой типовую сетевую инфраструктуру с настроенными сервисами, благодаря чему есть живой трафик и реальные сетевые события. На «Киберполигоне» развернуты ИБ-решения от ведущих российских разработчиков — Positive Technologies, Kaspersky, «Код Безопасности», UserGate, Check Point, «Газинформсервис» (ГИС), Indeed, «ИТ Экспертиза», Crosstech Solutions Group, Phishman.

Возможности «Киберполигона MONT» позволяют протестировать решения в различных сценариях, оценить их эффективность и подобрать оптимальное сочетание инструментов для защиты ИТ-инфраструктуры.

Благодаря тому, что на «Киберполигоне» смоделирована типовая сетевая инфраструктура, компании могут изучить работу конкретного продукта в условиях, максимально приближенных к реальным. Кроме того, есть возможность воссоздать архитектуру своей сети или отдельного сегмента, если требуется, к примеру, протестировать решения сетевой безопасности. Виртуальная среда дает возможность проверить совместимость продуктов от разных производителей и провести детальное сравнение решений одного класса, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

На базе «Киберполигона» проводятся технические интенсивы, в рамках которых разбираются практические кейсы, изучаются алгоритмы решения задач, а также осваиваются тонкости настройки и развертывания различных ИБ-продуктов. Помимо этого, платформа используется для проведения кибербатлов, где участники могут продемонстрировать свои навыки аналитики и быстрого реагирования на угрозы.

«Запуск “Киберполигона MONT” – одно из самых ожидаемых событий для наших партнеров. Он даст уникальную возможность изучить в действии продукты ведущих российских разработчиков, протестировать их в реалистичных сценариях и, как итог, сформировать надежную стратегию защиты бизнеса от кибератак», — отметил Иван Ковальчук, директор по развитию информационной безопасности в MONT.