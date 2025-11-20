ИИ «Биорг» ускорил прием граждан в МФЦ Приморского края

Отечественное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания паспортов РФ сокращает количество ошибочно заполненных заявлений и повторных приёмов граждан в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморского крае». Благодаря автоматизации команда МФЦ экономит порядка 2 тыс. человеко-часов в год на обработке повторных заявлений и улучшает качество госсервисов для граждан. ПО установлено на сервере организации и не передает данные граждан за ИТ-периметр. Технологию распознавания разработала компания «Биорг», резидент «Сколково».

Решение для оцифровки документов «Биорг» помогает избежать ошибок там, где они встречаются чаще всего при ручном вводе данных: в ФИО, дате и месте рождения, серии и номере документа. Максимальное время распознавания паспорта составляет до 15 секунд, что в 5-8 раз быстрее, чем у предыдущего ПО.

Ранее команда МФЦ в течение года проводила эксперимент с другим российским разработчиком и поставщиком технологий для интеллектуальной обработки информации, однако алгоритмы компании распознавали паспорта с качеством на уровне 20%.

«Нет ничего хуже, чем принять заявление, а потом выяснить, что одна буква не так стоит, точка не там, или еще что-то неправильно написано. ПО «Биорг» помогает сотрудникам МФЦ проверить данные и устранить те самые в 0,3% ошибок, которые возникают при ручном заполнении заявлений. Учитывая наши 2 млн обращений в год, 0,3% превращается в 6 тыс. случаев, когда мы защищаем граждан от необходимости обращаться к нам повторно. Мы экономим порядка 2 тыс. человеко-часов непроизводительного труда или целых 83 дня в год. Подобные технологии помогают нам поддерживать высокий индекс клиентоориентированности и цифровой зрелости», – сказал Сергей Александров, директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае.

Александров отметил, что ПО «Биорг» соответствует ожиданиям по скорости и качеству обработки реальных паспортов даже для документов, которые отсканированы не идеально. Также важно, что технология отвечает критерию цена-качество распознавания.

«В начале 2025 г. мы выпустили «коробочный» вариант нашей ИИ-системы, отвечая на запрос тех участников рынка распознавания, кому принципиально реализовать контурную модель обработки документов, не передавать данные в облако. Сотрудничество с Приморским МФЦ – один первых крупных примеров, подтверждающих, что наше ПО «из коробки» стабильно распознает все виды российских бланков и шрифтов паспортов, которые, как известно, могут варьироваться в зависимости от региона», – сказал генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.

Решение «Биорг» для оцифровки паспортов в контуре организаций (on-premise) основано на технологии Beorg Smart Vision, которая с 2018 г. была доступна на рынке РФ в виде облачного сервиса (SaaS). Разработка входит в реестр отечественного ПО Минцифры. Компания «Биорг» развивает технологическую платформу Beorg Smart Vision при поддержке фонда «Сколково».

В октябре 2024 г. «Биорг» представила обновленную нейросетевую технологию, которая в 4,25 раза быстрее и в 8 раз точнее предыдущей версии распознает машиночитаемую запись (МЧЗ) паспорта РФ. Точность распознавания строки МЧЗ превышает 99%.