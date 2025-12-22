Разделы

Левитиан Константин


СОБЫТИЯ


22.12.2025 «Первый Бит» автоматизировала управленческий учет для «Рельеф-центра» на базе ПО «1С:Управление холдингом 3.2» 1
24.07.2024 «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы девелопера «ГК Алькор» 1
20.06.2024 УК «Гестор» автоматизировала управленческий учет при помощи «Бит.Финанс»: трудозатраты снизились на 20% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Левитиан Константин и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 908 2
9025 1
Алькор ГК 1 1
Федеральное казначейство России 1879 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4789 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1756 1
Microsoft Office 3966 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
1С:Бухгалтерия КОРП 57 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Артюшина Людмила 1 1
Александров Сергей 17 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 282 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
Ведомости 1249 1
