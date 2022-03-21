Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация госсектора 2022», которая состоится 14 апреля 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация госсектора 2022», которая состоится 14 апреля 2022 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Цифровые потребности госсектора

Как развивается цифровизация в госсекторе?

Какие задачи можно наиболее эффективно решать с помощью цифровых технологий?

Как развивается переход на цифровые госуслуги?

Как цифровизован процесс их оказания внутри ведомств?

Импортозамещение в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно.

Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию?

Цифровизация регионов: шаг за шагом.

Ключевые ИТ-проекты и программы

Как развивается «Цифровая экономика».

Гостех — первые успехи проекта.

Маркетплейс для промышленных предприятий.

Единый цифровой контур в здравоохранении.

Цифровые сервисы в социальной сфере.

Цифровой профиль гражданина.

Единое цифровое пространство госорганов.

Национальная система управления данными.

ИТ-решения для госсектора

Инфраструктурные проекты для госведомств.

Государственные информационные системы.

Что стоит за электронными госуслугами.

Ситуационные центры и центры управления регионами.

Цифровые платформы для государства?.

Как обеспечить безопасность.

Интеллектуальные помощники.

Среди докладчиков на данный момент:

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России;

Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики;

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ;

Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края;

Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;

Юрий Даценко, директор ФБУ «Научный центр правовой информации при министерстве юстиции Российской Федерации»;

Михаил Горожанин, заместитель начальника управления, Комитет по ценам и тарифам Московской области;

Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;

Андрей Веселов, руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию АО «Гознак»;

Андрей Чернышев, генеральный директор, Delta Computers;

Алексей Михайлик, вице-президент по реализации проекта «Одно окно», Российский экспортный центр;

Игорь Бондаренко, продуктовый менеджер ML Space Private, SberCloud;

Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»;

Алексей Морозов, коммерческий директор, «Лаборатории информационных технологий».



Приглашены для выступления:

Сергей Мелихов, Greensight: Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу Бизнес

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России;

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;

Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития России;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;

Сергей Кожевников, директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования;

Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты России;

Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий города Москвы;

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;

Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Кирилл Богданов, заместитель министра транспорта России;

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Даниил Сорокин, директор ФГБУ «РФИ Минприроды России»;

Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области.



CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

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