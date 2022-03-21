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Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация госсектора 2022», которая состоится 14 апреля 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация госсектора 2022», которая состоится 14 апреля 2022 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Цифровые потребности госсектора

  • Как развивается цифровизация в госсекторе?
  • Какие задачи можно наиболее эффективно решать с помощью цифровых технологий?
  • Как развивается переход на цифровые госуслуги?
  • Как цифровизован процесс их оказания внутри ведомств?
  • Импортозамещение в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно.
  • Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию?
  • Цифровизация регионов: шаг за шагом.

Ключевые ИТ-проекты и программы

ИТ-решения для госсектора

  • Инфраструктурные проекты для госведомств.
  • Государственные информационные системы.
  • Что стоит за электронными госуслугами.
  • Ситуационные центры и центры управления регионами.
  • Цифровые платформы для государства?.
  • Как обеспечить безопасность.
  • Интеллектуальные помощники.

Среди докладчиков на данный момент:

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России;
Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики;
Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ;
Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края;
Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;
Юрий Даценко, директор ФБУ «Научный центр правовой информации при министерстве юстиции Российской Федерации»;
Михаил Горожанин, заместитель начальника управления, Комитет по ценам и тарифам Московской области;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Андрей Веселов, руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию АО «Гознак»;
Андрей Чернышев, генеральный директор, Delta Computers;
Алексей Михайлик, вице-президент по реализации проекта «Одно окно», Российский экспортный центр;
Игорь Бондаренко, продуктовый менеджер ML Space Private, SberCloud;
Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»;
Алексей Морозов, коммерческий директор, «Лаборатории информационных технологий».

Приглашены для выступления:

Сергей Мелихов, Greensight: Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу
Бизнес

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Сергей Кожевников, директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования;
Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты России;
Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Кирилл Богданов, заместитель министра транспорта России;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Даниил Сорокин, директор ФГБУ «РФИ Минприроды России»;
Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

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По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.

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