Out-of-stock отсутствие товара в конкретном магазине


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Евгений Непейвода -

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
26.09.2024 Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год 1
27.07.2022 Альберт Нурутдинов -

Альберт Нурутдинов, «Инфосистемы Джет»: Как российскому бизнесу выжить без западных BI-систем

 1
18.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина» 1
13.08.2019 Сеть дискаунтеров «Хлеб-соль» оптимизировала товародвижение с помощью облачного решения «Корус консалтинг» 2
26.03.2019 Алексей Макаров -

Мы даем малому бизнесу мощные инструменты и помогаем развиваться

 1
27.11.2018 «Боржоми» внедряет нейросеть для работы с ритейлом 1
28.08.2018 «Корус консалтинг» расширил возможности облачного сервиса для прогнозирования спроса Korus | Forecast 1
06.12.2017 «Корус Консалтинг» представил облачный сервис для прогнозов спроса в ритейле и дистрибуции 1
18.02.2013 Digia предложила аналитическое решение «Портал поставщика / производителя» 1
14.11.2011 Как региональные розничные сети внедряют ERP? 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Out-of-stock и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1335 4
Microsoft Corporation 25237 3
SAP SE 5428 2
8986 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 2
Ростелеком - Астор ВЦ 112 1
Ansoft - Ансофт 39 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 120 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
Hoff Tech - Хофф Тех 45 1
Novo BI - Ново Биай 24 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 88 1
Ростелеком - TData - ТДата 48 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
SmartMerch - СмартМерч 3 1
Эвотор - Evotor 206 1
1С-Рарус 935 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Qlik - QlikTech 162 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 1
Ростелеком 10309 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 250 1
Selectel - Селектел 439 1
Yandex - Яндекс 8437 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 1
Лудинг - Luding 11 1
Finn Flare - ФФ Стайл 45 1
Hansa - Ханса 114 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Geox 6 1
Слата 17 1
Калина-Малина 1 1
Бауцентр - Baucenter 6 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 1
Стройпарк 5 1
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 6 1
Комос Групп 25 1
Кофемания 70 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Парфюмерный рай 1 1
Волма 7 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
Bergauf - Бергауф 4 1
Дочки-Сыночки 8 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 116 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 1
МИК - Московский инновационный кластер 167 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4690 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7282 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3551 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5915 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4475 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5662 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4037 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1884 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4094 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1600 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12344 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8134 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1432 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1269 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 119 1
Microsoft Azure 1460 3
Корус Консалтинг - Korus Forecast 25 3
Microsoft Office 3953 3
Корус Консалтинг - Korus OSA - On-Shelf Availability - Оценка доступности товара на полке 2 2
Google Android 14682 2
ELMA 365 Low-code BPM 148 1
Ansoft Avarda ERP 35 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
Digia Retail Analytics 9 1
Ansoft Avarda RetailNetwork 12 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 1
Ansoft Avarda WMS 5 1
Ansoft Avarda Inventory Management 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 18 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 22 1
Apache Hadoop 447 1
Корус Консалтинг - Korus Promo Analysis 1 1
Корус Консалтинг - Korus GIS 1 1
Linux OS 10899 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 1
Apple iOS 8243 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Корус Консалтинг - Корус Управление запасами 12 1
Qlik Qlikview 118 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 860 1
Новые облачные технологии - МойОфис 892 1
Протек - Здравсити 28 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
1С:ERP Управление предприятием 713 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
Доброток Константин 6 3
Ермаков Иван 30 1
Кубарев Алексей 56 1
Москаленко Александра 5 1
Агеев Денис 38 1
Смирнов Вячеслав 43 1
Трандин Сергей 104 1
Глухов Иван 29 1
Семенов Михаил 26 1
Масляный Константин 20 1
Фадеев Сергей 3 1
Наумов Андрей 1 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Синицын Кирилл 8 1
Кондаков Кирилл 1 1
Лазуков Станислав 43 1
Шагорская Оксана 1 1
Романовский Мачей 1 1
Левинский Данил 2 1
Чавров Евгений 2 1
Геллерман Михаил 56 1
Аникин Дмитрий 65 1
Жиндеев Алексей 1 1
Исмайлов Ильгар 2 1
Затопляев Алексей 1 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 19 1
Желтухин Вадим 65 1
Шустрова Наталья 18 1
Веденеева Ольга 1 1
Филипиди Анна 17 1
Архипенков Максим 3 1
Маркарян Артур 1 1
Макаров Алексей 67 1
Якушкин Евгений 4 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Могилевский Михаил 33 1
Суровец Дмитрий 101 1
Глазков Александр 148 1
Шадаев Максут 1147 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 2
Беларусь - Белоруссия 6026 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2195 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1243 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 1
Швеция - Королевство 3715 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Казахстан - Республика 5792 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 233 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 261 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 422 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8132 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 158 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 242 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 343 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1561 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 214 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 677 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
Пищевая промышленность - Фастфуд 60 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
Gartner - Гартнер 3608 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews AWARDS - награда 549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
