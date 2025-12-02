«Норникель» перевел производственное планирование на российскую платформу Knowledge Space

Горнометаллургическая компания «Норникель» завершила один из ключевых этапов цифровой трансформации, внедрив систему производственно-экономического планирования (ПЭП) на базе отечественного ПО. В ходе проекта ИТ-команде удалось решить математическую задачу цикличности материальных потоков, которая ранее считалась «неподъемной» для российских платформ.

Внедрение системы ПЭП стало одной из самых значимых цифровых инициатив «Норникеля» за последние годы. Новый контур охватывает весь производственный цикл компании: от консолидации исходных данных и моделирования сложных производственных цепочек до расчета итоговых финансовых показателей.

Необходимость перехода на новое решение продиктована не только требованиями технологического суверенитета, но и рыночной конъюнктурой. По словам заместителя директора экономического департамента «Норникеля» Анны Парфеновой, в текущих условиях скорость реакции бизнеса на внешние изменения становится критическим фактором.

«Сегодня нам нужна адекватная и быстрая реакция. Способность адаптироваться к изменениям — ключевой фактор устойчивости. Благодаря проекту мы выстраиваем новую систему, новый процесс, который станет основой для принятия критически важных управленческих решений», — отметила Анна Парфенова.

Ключевой особенностью проекта стала не просто миграция данных, а фундаментальная перестройка процессов. Как пояснила руководитель проекта со стороны «Норникеля» Карина Муромцева, внедрение ПЭП вышло за рамки классической автоматизации, потребовав создания принципиально нового производственно-экономического ландшафта, которого в целевом виде в компании ранее не существовало.

Одной из главных технических проблем стала поддержка цикличности материальных потоков — специфика, характерная для металлургического производства.

«Эта математическая проблема долгое время считалась нерешаемой для российских платформ. Команда проекта и специалисты Knowledge Space смогли ее закрыть, что стало поворотным моментом развития всей системы», — сказала Карина Муромцева.

Успеху технической реализации предшествовала глубокая методологическая подготовка. Руководитель проектов экономического департамента Тамара Задачина рассказала, что перед стартом ИТ-разработки бизнес провел полную ревизию процессов: от консолидации требований до формирования единой методологии планирования.

Разработчиком платформы выступила компания «Интегрированные системы управления».