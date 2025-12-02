Разделы

Цифровизация
|

«Норникель» перевел производственное планирование на российскую платформу Knowledge Space

Горнометаллургическая компания «Норникель» завершила один из ключевых этапов цифровой трансформации, внедрив систему производственно-экономического планирования (ПЭП) на базе отечественного ПО. В ходе проекта ИТ-команде удалось решить математическую задачу цикличности материальных потоков, которая ранее считалась «неподъемной» для российских платформ.

Внедрение системы ПЭП стало одной из самых значимых цифровых инициатив «Норникеля» за последние годы. Новый контур охватывает весь производственный цикл компании: от консолидации исходных данных и моделирования сложных производственных цепочек до расчета итоговых финансовых показателей.

Необходимость перехода на новое решение продиктована не только требованиями технологического суверенитета, но и рыночной конъюнктурой. По словам заместителя директора экономического департамента «Норникеля» Анны Парфеновой, в текущих условиях скорость реакции бизнеса на внешние изменения становится критическим фактором.

«Сегодня нам нужна адекватная и быстрая реакция. Способность адаптироваться к изменениям — ключевой фактор устойчивости. Благодаря проекту мы выстраиваем новую систему, новый процесс, который станет основой для принятия критически важных управленческих решений», — отметила Анна Парфенова.

Ключевой особенностью проекта стала не просто миграция данных, а фундаментальная перестройка процессов. Как пояснила руководитель проекта со стороны «Норникеля» Карина Муромцева, внедрение ПЭП вышло за рамки классической автоматизации, потребовав создания принципиально нового производственно-экономического ландшафта, которого в целевом виде в компании ранее не существовало.

Одной из главных технических проблем стала поддержка цикличности материальных потоков — специфика, характерная для металлургического производства.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

«Эта математическая проблема долгое время считалась нерешаемой для российских платформ. Команда проекта и специалисты Knowledge Space смогли ее закрыть, что стало поворотным моментом развития всей системы», — сказала Карина Муромцева.

Успеху технической реализации предшествовала глубокая методологическая подготовка. Руководитель проектов экономического департамента Тамара Задачина рассказала, что перед стартом ИТ-разработки бизнес провел полную ревизию процессов: от консолидации требований до формирования единой методологии планирования.

Разработчиком платформы выступила компания «Интегрированные системы управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Погосян, IconGroup: В ряде случаев мы готовы заменить оборудование в срок до четырех часов круглосуточно

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Древнейшая ИТ-профессия возрождается. Почти исчезнувшим специалистам платят 100 тысяч за неполный день – вдвое больше, чем курьерам

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще