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Сафонов Анатолий


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Axenix перевела важные операционные системы Avon в единую импортонезависимую цифровую среду 1
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сафонов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
SAP SE 5356 1
Вятский фанерный комбинат 7 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 132 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32499 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 819 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10890 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54174 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12546 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Алексеева Ольга 3 1
Силуянов Артем 1 1
Вахнин Павел 53 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44599 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 56 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 477 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 707 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2592 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7539 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49795 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373710, в очереди разбора - 748599.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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