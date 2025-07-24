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Сафонов Анатолий
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|Axenix перевела важные операционные системы Avon в единую импортонезависимую цифровую среду 1
|01.03.2021
|Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1
Сафонов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
|SAP SE 5356 1
|Вятский фанерный комбинат 7 1
|АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 1
|Алексеева Ольга 3 1
|Силуянов Артем 1 1
|Вахнин Павел 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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