Axenix перевела важные операционные системы Avon в единую импортонезависимую цифровую среду

Компания по производству и реализации парфюмерии и косметики Avon перевела управление производством, оперативный и финансовый учет с зарубежных программных решений в единую цифровую среду на основе продуктов семейства «1С». Проект был реализован совместно с командой Axenix. Он позволил Avon обеспечить технологическую независимость важных операционных систем и получить возможность для дальнейшего проведения цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Основной задачей проекта стали сегментация ИТ-инфраструктуры международного и локального бизнеса Avon и перевод управления производством, распределенными складами, оперативного и финансового учета с западных программных решений на российские программные продукты семейства «1С» с адаптацией функционала этих продуктов под существующие бизнес-процессы заказчика. Среди задействованных в проекте систем были «1С ERP Управление предприятием», «1C:WMS Логистика. Управление складом», «1C:MES Оперативное управление производством», «1C LIMS Управление лабораторией предприятия». Также был запланирован перевод работы складов компании с зарубежной интеграционной шины на 1С.EPR/WMS.

Для реализации такого масштабного проекта была организована одновременная работа нескольких проектных команд по разным направлениям работ.

Важными этапами проекта стали организация единой системы управления НСИ, бесшовная интеграция платформы «1С» с системами e-com и специализированными B2B и B2C системами, а также обучение ключевых пользователей заказчика функциональности систем семейства «1С». Для решения последней задачи специалисты разработали целую программу обучения, начиная с ознакомительных семинаров и заканчивая комплексным обучением конечных пользователей в режиме онлайн и офлайн на территориях завода и филиалов. Материалы программы включали в себя теоретическую и практическую части, моделировали полноценную деятельность компании на определенном объеме операций. Также в ходе проекта было выстроено внутреннее подразделение заказчика, предназначенное для поддержки и развития систем «1С».

Другим важнейшим и наиболее критичным этапом проекта стал перенос исторических данных из существующих систем в новую среду. Специалисты Axenix разработали и согласовали с заказчиком шаблоны миграции, провели перенос данных на прототипе целевой системы, после чего проверили корректность переноса визуальными и автоматическими методами. Благодаря стратегии и инструментарию предварительной загрузки удалось сократить время обработки больших и сложных объемов данных, обеспечить хорошее качество загружаемых продуктивных данных.

Активная фаза подготовки проекта к запуску длилась чуть больше полугода. В результате единая система учета и управления производством заказчика на базе продуктов семейства «1С» была введена в промышленную эксплуатацию.

В течение первых недель после запуска системы в промышленную эксплуатацию специалисты Axenix обеспечивали ее интенсивную поддержку, проводили консультации со специалистами заказчика, проводили необходимые доработки.

В результате проекта внедрена новая архитектурная схема на основе продуктов «1С», автоматизированы бизнес-процессы: функции формирования и ведения НСИ, производства, управления складом, планирования, закупок и управления запасами, транспортной логистики, управления качеством, финансов, бюджетирования и др. При этом была обеспечена непрерывность работы бизнеса за счет ввода в эксплуатацию отдельных процессов в соответствии с графиком релизов.

«Проекты такого масштаба, безусловно, связаны с преодолением многочисленных вызовов. У заказчика было множество систем, большой объем исторических данных, несколько распределенных филиалов, работавших беспрерывно, а также специфичные бизнес-процессы, нестандартные для рынка. В таких условиях нам помог большой опыт реализации проектов с участием продуктов «1С», а также гибкий подход к управлению проектными командами, позволяющий оперативно реагировать на изменения требований, контролировать синхронизированную работу команд», – отметил Анатолий Сафонов, старший менеджер Axenix.

«Проект стал частью стратегической инициативы по локализации нашего бизнеса в России. Благодаря ему мы получили единую, технологически независимую среду для работы со всеми важными приложениями, которая обеспечит надежную поддержку необходимых процессов. Комплекс взаимосвязанных систем автоматизации продаж, производства и дистрибуции позволяет получить значительный экономический эффект: теперь мы сможем качественнее автоматизировать сквозные процессы, улучшить контроль и аналитику», – сказал Владимир Копытов, лидер проекта со стороны Avon.