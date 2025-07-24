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Копытов Владимир
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|Axenix перевела важные операционные системы Avon в единую импортонезависимую цифровую среду 1
|28.02.2024
|Геоинформационные решения в РФ: как идет процесс импортозамещения 1
Копытов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151204 1
|Россия - СКФО - Ставропольский край 932 1
|Россия - ЦФО - Костромская область 423 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 1916 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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