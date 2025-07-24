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Копытов Владимир


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Axenix перевела важные операционные системы Avon в единую импортонезависимую цифровую среду 1
28.02.2024 Геоинформационные решения в РФ: как идет процесс импортозамещения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Копытов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

РВК - Российская венчурная компания 551 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 469 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3186 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 354 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12260 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 370 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1160 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1721 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 571 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11686 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1171 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1439 1
Стандартизация - Standardization 2195 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5702 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69533 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16442 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11900 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1446 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15781 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9015 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22151 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4797 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21425 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1864 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1272 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32499 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1491 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 674 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 1
Мишустин Михаил 702 1
Россия - РФ - Российская федерация 151204 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 932 1
Россия - ЦФО - Костромская область 423 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1916 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5418 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10290 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53308 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1783 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49795 1
Зоология - наука о животных 2722 1
Ботаника - Растения - Борщевик 9 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 524 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 54 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 538 1
Ботаника - Растения - Plantae 1088 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 1
Энергетика - Energy - Energetically 5321 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5807 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16903 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30686 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4127 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9437 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6450 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4190 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19561 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2221 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8260 1
ИнфоКом 111 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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