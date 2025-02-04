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1С:LIMS Управление лабораторией предприятия
|04.02.2025
|«АиБ Цифровизация» расширила возможности подсистемы управления лабораторией по пяти направлениям 1
|28.08.2024
|1С:LIMS КОРП — управление качеством на предприятии 3
1С:LIMS и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:Апрель Софт 7 1
|1С 8288 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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