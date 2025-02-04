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1С:LIMS Управление лабораторией предприятия


04.02.2025 «АиБ Цифровизация» расширила возможности подсистемы управления лабораторией по пяти направлениям 1
28.08.2024 1С:LIMS КОРП — управление качеством на предприятии 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

1С:LIMS и организации, системы, технологии, персоны:

1С:Апрель Софт 7 1
8288 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2409 1
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 574 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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