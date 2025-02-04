1С:Апрель Софт
1С:Апрель Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8241 7
|1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 56 1
|Черноземье ИНТЕКО 3 1
|Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 17 1
|1С-Рарус - СофтСервис 16 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 815 2
|Промис - Promis 3 1
|Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 1
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