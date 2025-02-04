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1С:Апрель Софт

1С:Апрель Софт


04.02.2025 «АиБ Цифровизация» расширила возможности подсистемы управления лабораторией по пяти направлениям 1
28.08.2024 1С:LIMS КОРП — управление качеством на предприятии 1
18.08.2023 «1С:апрель софт» завершил проект по внедрению системы «1С:ERP» на производственном предприятии в Нижегородской области 1
18.11.2008 ТГК-6 перешла на «1С:Бухгалтерию 8» 1
01.08.2008 «1С» выпустила программно-методический комплекс «1С:Машиностроение 8» 2
03.07.2008 «1С:Предприятие 8» помогает ОАО «Промис» управлять производством 1
08.09.2006 "1С:Предприятие 8.0" внедрено на "Заводе корпусов" 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

1С:Апрель Софт и организации, системы, технологии, персоны:

8241 7
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 56 1
Черноземье ИНТЕКО 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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