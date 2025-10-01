1С:Апрель Софт автоматизировал учет и управление качеством продукции в Faberlic с помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия»

Специалисты 1С:Апрель Софт автоматизировали бизнес-процессы лабораторий в АО «Фаберлик». С помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА. ПРОФ» (1С:LIMS ПРОФ) централизована работа 3 лабораторий и 9 складов. Сквозное прослеживание качества продукции выполняется на всех производственных этапах. Появилась возможность отслеживать уровень несоответствий по поставщикам и производственным подразделениям, в том числе расширен блок микробиологического контроля. Реализована работа в мобильном приложении 1С:LIMS.

1С:LIMS в FABERLIC. Централизация работы лабораторий и ускорение процессов с помощью мобильных устройств.

В 2025 году специалисты Департамента ERP-решений 1С:Апрель Софт завершили масштабный проект по внедрению системы 1С:LIMS для автоматизации бизнес-процессов лабораторий в компании Faberlic. Данный проект был признан лучшим в предметной области «Метрология, стандартизация, контроль качества» в конкурсе «1С:Проект года» среди 394 проектов.

Faberlic (АО «Фаберлик») является одним из лидеров по производству косметики и прямых продаж в России. Производственный масштаб компании – 35 000 кв. м. площадей, где ежегодно выпускается 200 млн единиц косметики и 1 млн швейных изделий.

До внедрения новой системы компания уже использовала 1С:ERP для учета и управления, однако контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции велся в двух изолированных системах. Это создавало проблемы с управлением данными. Для решения этой задачи Faberlic обратился в 1С:Апрель Софт – компанию 1С:Франчайзи, которая с 1995 года автоматизирует учет и управление на базе 1С:Предприятие 8.3 и является разработчиком «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия». Совместно со специалистами Faberlic были определены четкие цели проекта.

Ключевые цели внедрения:





Сокращение сроков получения результатов испытаний.

Снижение количества ошибок, связанных с человеческим фактором.

Анализ статистических данных для принятия управленческих решений.

Централизация всех процессов управления качеством в единой системе и снижение нагрузки на персонал.





Достигнутые результаты:





Автоматизировано ведение НСИ, входного контроля сырья и упаковки, контроля в процессе хранения и производства, выходного контроля, контроля внешних условий и в сторонних лабораториях.

Расширен блок микробиологического контроля и закуплены планшеты для фиксации результатов в мобильном приложении.

Реализовано отслеживание уровня несоответствий по поставщикам и производственным подразделениям.

Разработка автоматизированных рабочих мест: "Контроль на хранении по складским остаткам" и "Лаборант".

Система 1С:LIMS запущена в промышленную эксплуатацию в феврале 2025 года.

Автоматизировано 40 рабочих мест на двух производственных площадках.





Регистрация результатов контроля в мобильном приложении 1С:LIMS

Благодаря внедрению 1C:LIMS:





На 20% ускорилось получение управленческой отчетности.

На 100% ускорилось формирование регламентированной отчетности.

Автоматизирован учет качества продукции на 9 складах.

Автоматизированы бизнес-процессы физико-химической (ФХЛ), микробиологической лабораторий (МБЛ) и отдела производственного контроля (ОПК).





Важно, что каждый продукт Faberlic проходит тщательную проверку на физико-химические показатели и микробную чистоту, что гарантирует его безопасность для потребителей.

Победа в международном конкурсе «1С:Проект года»

В сентябре 2025 года проект «1С:LIMS в FABERLIC: управляя качеством, вдохновляешь на лучшее» получил статус победителя в номинации «Метрология, стандартизация, контроль качества» на конкурсе «1С:Проект года» среди почти 400 участников.

Проект выполнен в заявленные сроки и с высокими результатами благодаря чёткой работе сплочённой команды, состоящей из специалистов заказчика и компании-внедренца. Совместные усилия и эффективное взаимодействие позволили достичь желаемого результата.

Федосеева Мария Сергеевна, руководитель направления качества и сертификации в FABERLIC, отмечает: «Внедрение системы «1С:LIMS ПРОФ» позволило расширить блок микробиологического контроля, который ранее оформлялся на бумажных носителях. Также организована работа в мобильном приложении системы, что позволяет пользователям оперативно, не отходя от рабочего места, фиксировать полученные результаты. Отслеживается уровень несоответствий по поставщикам, производственным подразделениям и группам продукции с использованием статистических отчетов по качеству».

1С:LIMS получил сертификат Ростеста

С 2022 года фирма «1С» совместно с Центром разработки 1С:Апрель Софт выпускает линейку решений «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия», предназначенных для автоматизации основных бизнес-процессов производственных лабораторий, служб управления качеством и технического контроля (ОТК) на предприятиях с дискретными и процессными типами производств, а в версии КОРП и для независимых и аккредитованных лабораторий. Разработчик продолжает развивать программный продукт.

В сентябре 2025 года успешно пройдена добровольная сертификация в ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» для системы «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия» на предмет соответствия требованиям документации к программному обеспечению: ГОСТ Р 8.654-2015, ГОСТ Р 8.883-2015, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и получен подтверждающий сертификат.