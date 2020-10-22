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1С-Рарус СофтСервис
СОБЫТИЯ
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1С-Рарус и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 1
|Федеральное казначейство России 1937 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
|Ассоциация менеджеров 104 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
|Колесникова Оксана 1 1
|Розен Сергей 1 1
|Чернов Василий 1 1
|Скворцова Евгения 1 1
|Гробицкий Богуслав 1 1
|Каретный Яков 1 1
|Денисов Алексей 20 1
|Бочарова Алена 6 1
|Подкорытов Александр 2 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 2
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