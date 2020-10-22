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1С-Рарус СофтСервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России» 1
29.08.2017 «Гродноавтосервис» увеличил прибыль на 10% с помощью системы на базе «1С:Предприятие 8» 1
27.06.2016 ВЦ «СофтСервис» вошел в состав группы компаний «1С-Рарус» 4
24.07.2015 «СофтСервис» внедрил «1С:Консолидацию 8» в «Удобных деньгах» 3
29.03.2013 «СофтСервис» предлагает ПО 1С в аренду 5
15.08.2011 «Энерготехника» построила единую информационную систему на базе «1С:Предприятия 8» 4
13.11.2009 ИТ-коллапс: В Москве зависли паспортные столы 1
04.09.2008 «1С:Предприятие 8» внедрили в Челябинском комбинате хлебопродуктов 6
01.08.2008 «1С» выпустила программно-методический комплекс «1С:Машиностроение 8» 2
28.05.2007 Дилер Hyundai, Mitsubishi и Nissan выбрал решение «1С-Рарус» 4
19.04.2007 ЮАИЗ приступил к работе в «1С:Предприятии 8» 2
25.10.2006 "Фасад+" завершила внедрение "1С:Предприятие 8.0" 2
31.08.2006 "Энергопром" выстроил бизнес-процессы с "1С: Предприятием 8.0" 2
30.04.1999 "Софтсервис" провела четвертую ежегодную конференцию "Корпоративные системы'99" 1
17.03.1999 "Софтсервис" анонсировала 4-ю ежегодную конференцию "Корпоративные системы'99" 1
23.02.1999 "Софтсервис" анонсировала четвертую конференцию "Корпоративные системы" 1

Публикаций - 17, упоминаний - 41

1С-Рарус и организации, системы, технологии, персоны:

9452 11
Инкотекс - Фолио 13 2
SAP SE 5568 2
Microsoft Corporation 25666 2
IBM - International Business Machines Corp 9667 2
Oracle Corporation 7044 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
1С-Рарус 965 2
АйТи 1515 2
InterTrust - ИнтерТраст 336 2
CA Technologies - Computer Associates 391 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 1
Горинфотех - Городские информационные технологии 3 1
Черноземье ИНТЕКО 3 1
Энерготехника 2 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Парус Корпорация 206 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 135 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 18 1
1С:Апрель Софт 8 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 1
ТБН Софтсервис 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
НСПК - Национальная система платежных карт 935 2
Союзпищепром - КХП им. Григоровича - Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича - Варна ОП - Чебаркульская птица - Павловское Агрофирма 5 1
Регинас 1 1
Удобные деньги 2 1
Почта России ПАО 2332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3123 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 1
Альфа-Банк 1961 1
Hyundai Motor Company 432 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
Volkswagen Group - VW 305 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 368 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 81 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Россети Ленэнерго 1698 1
ОЗЭУ - Озерский завод энергоустановок - Озерский завод энергетических устройств 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 1
Федеральное казначейство России 1937 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Ассоциация менеджеров 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2842 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 3
Управление финансами - Financial management 643 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 997 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5805 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3540 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5058 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 823 1
Финансовое планирование 116 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1625 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6555 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 242 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 656 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2555 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8111 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1039 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6149 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2631 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1476 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6121 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3358 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1147 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1998 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 707 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2527 6
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 500 6
Apple iPhone 6 4861 2
SAP Sybase 292 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
1С-Рарус Альфа-Авто 64 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 254 2
1С:Машиностроение 2 1
1С:Профессионал 14 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 936 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 310 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3528 1
1С:Консолидация 54 1
1С:Аренда 14 1
Колесникова Оксана 1 1
Розен Сергей 1 1
Чернов Василий 1 1
Скворцова Евгения 1 1
Гробицкий Богуслав 1 1
Каретный Яков 1 1
Денисов Алексей 20 1
Бочарова Алена 6 1
Подкорытов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1754 5
Россия - УФО - Челябинская область 1481 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3303 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 230 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 329 2
Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 20 1
Москва - ЮАО - Даниловский район - Даниловская набережная - Новоданиловская набережная - Словущинская набережная 13 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3402 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Беларусь - Белоруссия 6235 1
Россия - УФО - Свердловская область 1908 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1767 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1379 1
Россия - УФО - Курганская область 635 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 456 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3416 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2284 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 2
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 178 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8697 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 2
Энергетика - Energy - Energetically 5767 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 1
Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 21 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 218 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1140 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5685 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5412 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6432 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4772 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10777 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6555 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 1
Паспорт - Паспортные данные 2814 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1183 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 2
МИМ ЛИНК - Международный институт менеджмента ЛИНК 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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