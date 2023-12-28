Российская практика BearingPoint объявляет о ребрендинге: новый бренд – BeringPro

С 1 января 2024 г. практика BearingPoint в России и странах СНГ продолжит свою работу под брендом BeringPro по обоюдному решению с международной сетью BearingPoint Holding BV.

Новый бренд BeringPro отражает как наследие международного бренда BearingPoint, преемственность экспертизы, знаний и корпоративной культуры, так и суть деятельности компании для клиентов и сотрудников компании в России и странах СНГ. Об этом CNews сообщили представители BearingPoint.

Ребрендинг не повлияет на стратегию, экспертизу, портфель проектов, организационно-правовую форму, а также менеджмент и управление бизнес-процессами компании. Банковские реквизиты, иные правовые аспекты и данные остаются прежними.

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BearingPoint (BeringPro с 1 января 2024 г.) – аккредитованная ИТ-компания, присутствующая на российском рынке с 2002 г. и в Казахстане с 2023 г. Более 20 лет компания реализует программы цифровой трансформации и консалтинговые проекты в области бизнес-консалтинга и технологий, операционной эффективности, ИТ-стратегии и архитектуры, управлении эффективностью предприятий, управлении корпоративными финансами, управлении изменениями, а также поддержки и развития реализованных ИТ-решений.